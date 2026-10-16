Спреди CDS CoreWeave перевищили 1 000 б.п. — CNBC

Спред п’ятирічних кредитних дефолтних свопів (CDS) компанії CoreWeave під час торгів у четвер перевищив 1 140 базисних пунктів, а згодом становив майже 1 038 пунктів. Це на 16% більше, ніж тиждень тому, і на 164% більше, ніж рік тому, повідомляє CNBC.

Ознаки кредитного стресу

CDS є контрактами страхування від дефолту позичальника: розширення спреду означає, що учасники ринку оцінюють борг компанії як ризикованіший. Виконавчий директор з ціноутворення інструментів із фіксованою дохідністю S&P Global Market Intelligence Гаван Нолан зазначив, що рівень від 1 000 базисних пунктів зазвичай вважають ознакою кредитного стресу.

Доходність до погашення облігацій CoreWeave з купоном 9,75%, термін погашення яких спливає у 2031 році, сягнула 15,78%. Доходність облігацій рухається у протилежному до їхньої ціни напрямку. Компанія має понад 51 млрд доларів боргу та інших зобов’язань, які використовує для фінансування розбудови інфраструктури штучного інтелекту.

Реакція інвесторів

Акції CoreWeave впродовж четверга спершу дешевшали, але завершили сесію зростанням на 5,94%. Напередодні папери компанії впали на 15,5%. Під тиском також перебували акції інших компаній, що надають хмарні обчислення для ШІ: Nebius після падіння закрилася зі зростанням на 1,29%, а Iren завершила торги зі зниженням менш ніж на 1%.

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Нолан сказав, що попит на послуги CoreWeave не викликає сумнівів, оскільки компанія має контракти з великими гіперскейлерами. Водночас він звернув увагу на суттєво від’ємний вільний грошовий потік компанії та потребу в надходженні коштів, які б виправдали її капітальні витрати.

Позиція компанії та ринку

Генеральний директор CoreWeave Майк Інтратор у службовій записці, яку отримав CNBC, заявив, що ринок може неправильно сприймати нову технологічну компанію, а її портфель замовлень більш ніж покриває всі боргові зобов’язання. За оцінкою Deutsche Bank, обсяг цього портфеля перевищує 100 млрд доларів, а приблизно дві третини припадають на контрагентів інвестиційного рівня, зокрема Microsoft, Meta, IBM і Caterpillar.

На тлі занепокоєння щодо боргу в секторі ШІ також зріс спред п’ятирічних CDS Oracle — до 282 базисних пунктів, приблизно на 10% за тиждень. Керівник глобальних макроекономічних і тематичних досліджень Джим Рід зазначив, що зниження рейтингу Oracle з рівня BBB могло б спричинити примусові продажі з боку інвесторів, які мають право вкладати кошти лише в папери інвестиційного рівня.

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