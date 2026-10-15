Срібло втратило близько 6%, золото опустилося нижче $4100 — The Rio Times

14 жовтня після оприлюднення у США вищих за очікування даних про інфляцію срібло втратило близько 6%, а золото опустилося нижче $4100. Про це повідомляє The Rio Times із посиланням на Kitco.

Індекс споживчих цін у США у вересні зріс на 0,6% за місяць і на 3,7% у річному вимірі, тоді як прогноз передбачав 3,6%. Базові ціни зросли на 2,6% за очікуваних 2,5%.

Реакція ринку

За даними видання, статистика спричинила зростання прибутковості американських державних облігацій, зміцнення долара та посилила очікування подальшого посилення монетарної політики Федеральної резервної системи. Індекс долара DXY зріс на 0,34%, до приблизно 102,5 пункту.

Золотий фонд GLD знизився на 1,49%, до $375,99. Фонд SLV, пов’язаний зі сріблом, упав на 6,11%, до $50,22, а фонд золотодобувних компаній GDX втратив 4,40%, до $83,40.

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The Rio Times зазначає, що вищі прибутковості та сильніший долар роблять дорогоцінні метали, які не приносять відсоткового доходу, менш привабливими для інвесторів.

Акції видобувних компаній

Акції Pan American Silver, яка має копальні в Мексиці та Перу, подешевшали на 4,94%, до $42,33. Папери перуанської Buenaventura втратили 3,11% і знизилися до $30,52.

Мексика є найбільшим у світі виробником срібла, а Перу входить до трійки провідних виробників. Видання очікує, що подальша динаміка дорогоцінних металів залежатиме від прибутковості американських облігацій і курсу долара. Наступними важливими даними для ринку мають стати показники роздрібних продажів і заявок на допомогу з безробіття у США, заплановані на 15 жовтня.

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