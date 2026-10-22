Страховики життя Японії можуть зберегти чи наростити купівлю облігацій — The Japan Times

Страхові компанії життя Японії у другій половині фінансового року можуть зберегти або наростити купівлю внутрішніх облігацій. Це потенційно підтримає майбутні аукціони японських державних облігацій, повідомляє The Japan Times.

Плани страховиків

Japan Post Insurance має намір збільшити придбання облігацій, номінованих у єнах. Daido Life Insurance переглянула в бік збільшення запланований приріст портфеля внутрішніх боргових паперів, переважно корпоративних облігацій.

Meiji Yasuda Life Insurance планує загалом зберегти обсяг вкладень у державні облігації, водночас замінюючи папери з нижчою прибутковістю на папери з вищою. Представник Japan Post Insurance заявив, що компанія продовжить купувати японські держоблігації для заміщення паперів, строк погашення яких спливає, а після зростання ставок розглядає як потенційні інвестиційні цілі всі строки погашення.

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Попит на японський держборг

За даними Японської асоціації дилерів цінних паперів, страховики життя протягом останніх чотирьох місяців були чистими покупцями наддовгострокових японських державних облігацій. Стратег Societe Generale Стівен Спратт вважає, що в другій половині фінансового року страховики можуть збільшити попит на JGB, оскільки внутрішній попит починає відновлюватися, а обсяги аукціонів наддовгострокових паперів скорочуються.

Дохідності наддовгострокових японських держоблігацій останнім часом наближалися до максимумів за кілька десятиліть. Це підвищило привабливість внутрішнього боргу для японських установ після років наднизьких ставок, які спонукали інвесторів вкладатися в закордонні та ризикованіші активи.

Ознаки відновлення попиту проявилися на аукціоні 20-річних JGB у вівторок: співвідношення заявок до обсягу розміщення стало найвищим за всю історію. Сукупні інвестовані активи японських страховиків життя наприкінці липня становили близько ¥386 трлн, або $2,4 трлн, за даними Асоціації страхування життя Японії.

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