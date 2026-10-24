Світовий банк порадив Пакистану перейти до сталого зростання — Dawn

Світовий банк закликав Пакистан перейти від макроекономічної стабілізації до сталого економічного зростання, зосередившись на залученні інвестицій та посиленні ролі приватного сектору. Про це повідомляє Dawn за підсумками зустрічі представників банку з міністром фінансів Пакистану Мухаммадом Аурангзебом в Ісламабаді.

Реформи та інвестиції

У переговорах взяли участь регіональний директор Світового банку з питань процвітання для Близького Сходу, Північної Африки, Афганістану та Пакистану Сандип Махаджан, директорка Світового банку в Пакистані Болормаа Амгаабазар і директор підрозділу Міжнародної фінансової корпорації Саймон Ендрюс.

Сторони обговорили програму економічних реформ Пакистану, перехід до сталого зростання та пріоритети для активізації інвестицій і діяльності приватного сектору. Махаджан привітав країну з відновленням макроекономічної стабільності та позитивно оцінив дії уряду під час нещодавньої кризи, пов’язаної з регіональним конфліктом.

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За словами представників Світового банку, резерви, сформовані внаслідок стабілізаційних заходів, і своєчасні політичні рішення допомогли Пакистану впоратися із зовнішнім тиском. Вони наголосили, що для збереження цих результатів необхідні подальші реформи та їх ефективне виконання.

Плани уряду

Мухаммад Аурангзеб заявив, що уряд прагне зробити макроекономічну стабільність тривалою та перетворити її на стале зростання, орієнтоване на інвестиції й експорт. За його словами, Пакистан відновив доступ до міжнародних ринків капіталу, зокрема завдяки нещодавньому розміщенню єврооблігацій на 3 млрд доларів зі строками погашення п’ять і десять років.

Міністр також назвав важливими подальше підвищення кредитного рейтингу країни, зміцнення довіри інвесторів і поліпшення суверенного кредитного профілю. Окремо учасники зустрічі обговорили приватизацію, чіткі регуляторні правила, надійні механізми післяприватизаційного врегулювання та фінансування інфраструктурних проєктів за участю партнерів із розвитку.

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