Таїланд дозволив створення та торгівлю криптовалютними ETF — Bangkok Post

У Таїланді Комісія з цінних паперів і бірж запровадила правила, які дозволяють створювати та торгувати біржовими фондами, прив’язаними до криптовалют. Новий механізм має розширити інвестиційні можливості та передбачає вимоги щодо захисту інвесторів, повідомляє Bangkok Post.

Лише Bitcoin та Ethereum

На початковому етапі криптовалютні ETF зможуть інвестувати лише в Bitcoin та Ethereum. Відбір активів враховує їхню ліквідність, визнання на ринку, безпеку мережі та захист інвесторів.

Такі фонди мають застосовувати пасивні інвестиційні стратегії. Протягом кожного фінансового року вони повинні підтримувати середню чисту експозицію до однієї криптовалюти на рівні щонайменше 80% чистої вартості активів. Компанії з управління активами, які планують запуск таких фондів, мають підтвердити готовність персоналу, операційних систем і постачальників послуг.

Криптоактиви фондів повинні зберігатися в ліцензованих і підконтрольних Комісії кастодіанів цифрових активів. ETF можуть бути допущені до лістингу та торгівлі лише на Фондовій біржі Таїланду.

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Вимоги для інвесторів і посередників

Правила також вимагають розкривати інформацію про структуру інвестицій, механізми роботи фондів, постачальників послуг і ризики конкретного продукту. Перед початком торгів інвестори мають пройти ознайомлення з ризиками та підтвердити, що розуміють їх.

Брокерські компанії повинні сприяти належному розподілу активів клієнтів і застерігати їх від надмірної концентрації вкладень у цифрових активах. Маржинальні позики для купівлі криптовалютних ETF будуть заборонені відповідно до чинних обмежень на запозичення для придбання криптовалют через операторів цифрових активів.

Нові правила також дозволяють тайським взаємним і приватним фондам вкладати кошти в криптовалютні ETF, створені в країні. Раніше вони могли інвестувати лише в іноземні криптовалютні ETF, а чинні інвестиційні ліміти залишилися без змін. На першому етапі не дозволятимуться продукти, пов’язані із закордонними крипто-ETF, зокрема депозитарні розписки на такі фонди.

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