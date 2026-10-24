Таїланд розглядає збір 1000 батів за міжнародний виліт — Bangkok Post

Міністерство фінансів Таїланду розглядає відновлення податку для пасажирів, які вилітають із країни міжнародними рейсами. Початкова ставка може становити 1000 батів за один виліт. Як повідомляє Bangkok Post, платіж планують включати до вартості авіаквитка.

Закон 1983 року встановлював максимальну ставку податку на рівні 5000 батів за один виліт. Водночас міністерське регулювання, яке мають видати після набрання законом чинності, має визначити початкову ставку у 1000 батів. Від сплати пропонують звільнити тих, хто залишає Таїланд суходолом або морем.

Кого може стосуватися збір

Податок пропонують застосовувати до мандрівників усіх національностей, які залишають Таїланд повітряним транспортом. За задумом міністерства, збір не поширюватиметься на пасажирів, які придбали квитки до набуття законом чинності, навіть якщо виліт відбудеться після цієї дати.

Від платежу можуть звільнити дітей віком до двох років, міжнародних транзитних пасажирів, які не залишають визначену транзитну зону, а також пасажирів, які залишаються в аеропорту під час пересадки на внутрішній рейс. До переліку також входять члени королівської родини, іноземні глави держав та їхні супроводжувачі, офіційні гості уряду, інспекційні групи Організації із заборони хімічної зброї та пасажири урядових літаків.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Надходження та санкції

Міністерство оцінює потенційні додаткові надходження від податку на виїзд у 12 млрд батів на рік. Ініціатива є однією з десяти податкових змін, які відомство розглядає для збільшення державних доходів на тлі тривалого бюджетного дефіциту та наближення співвідношення державного боргу до ВВП до встановленої законом межі у 70%.

Проєкт передбачає санкції за ухилення від сплати податку, подання неправдивої інформації або доказів, а також перешкоджання роботі посадовців. Надбавка може сягати подвійної суми податкового зобов’язання, а додаткова плата за несплачену суму становитиме 1,5% на місяць.

Таїланд уже запроваджував податок на виїзд у 1983 році, пояснюючи це потребою стримувати надмірний відплив іноземної валюти та підтримувати платіжний баланс. У 1991 році пасажирів авіарейсів звільнили від збору, а податок для виїзду суходолом і водою скасували у 1986 році. Законопроєкт нині проходить публічні консультації, які триватимуть до 29 жовтня.

Читай нас у