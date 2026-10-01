У США технологічні компанії втратили понад $1 трлн ринкової вартості в п’ятницю, 16 жовтня, на тлі зростання цін на нафту до найвищих за п’ять місяців рівнів. За даними NBC News, індекс Nasdaq 100, до якого входять найбільші технологічні та пов’язані зі штучним інтелектом компанії, знизився на 2,5%.

Nasdaq 100 опинився приблизно на 7% нижче від свого нещодавнього історичного максимуму, зафіксованого лише тижнем раніше. Індекс S&P 500 втратив 1%, Russell 2000 — 1,6%. Філадельфійський індекс напівпровідників упав на 3,8%, продовживши серію з восьми торгових сесій поспіль зі зниженням — найдовшу з 2008 року.

Нафта перевищила $110 за барель

Ціна нафти Brent під час торгів перевищила $110 за барель, а тиждень завершився на позначці $109,86 — найвищому рівні закриття з 19 травня. Американська нафта West Texas Intermediate подорожчала на 3,5%, до $101,41 за барель. Це був перший випадок із вересня, коли її ціна перевищила $100.

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Ф’ючерси на дизельне пальне також зросли більш ніж на 1%. NBC News зазначає, що дорожчання енергоносіїв підвищує ймовірність нового підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою США цього року. У вересні ФРС уже підвищила ставки на 0,25% для стримування інфляції, яка посилилася через зростання цін на нафту та бензин.

Інвестори оцінюють витрати на ШІ

Падіння технологічного сектора також пов’язують із занепокоєнням інвесторів щодо великих боргів компаній, високих ставок і строків окупності масштабних вкладень у штучний інтелект та дата-центри. Найгіршу динаміку серед компаній Nasdaq 100 у п’ятницю показали компанії, пов’язані з дата-центрами, Nebius і CoreWeave. Акції CoreWeave за останній місяць втратили понад 25% вартості.

Ескалація війни Російської Федерації — держави-агресора — проти України, за даними NBC News, сприяла різкішому зростанню цін на дизель. Видання пише, що удари українських сил по російській енергетичній інфраструктурі скоротили частину переробних потужностей РФ. Міністерство оборони РФ у п’ятницю заявило про нібито спробу масованої атаки на Рязанський нафтопереробний завод.

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