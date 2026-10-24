Центробанк Бразилії схвалив три правила у сфері кредитування — The Rio Times

Центральний банк Бразилії 23 жовтня 2026 року схвалив три резолюції для захисту споживачів у сфері кредитування. Вони дадуть клієнтам змогу блокувати рекламу позик, зобов’яжуть кредиторів показувати дані про борги та вимагатимуть попередньої згоди на кредитні пропозиції під час платежів через Pix. Про це повідомляє The Rio Times.

Блокування реклами кредитів

Резолюція №602 набуде чинності 31 березня 2027 року. Вона зобов’яже кредиторів надати клієнтам зрозумілий механізм для відмови від реклами й активних пропозицій кредитів — комерційних повідомлень, які банк або інша сторона надсилає без попереднього запиту клієнта.

Для людей у фінансово вразливому становищі такі пропозиції будуть можливі лише після їхньої попередньої, конкретної та однозначної згоди. Запропонований продукт має поліпшувати фінансове становище клієнта, зокрема передбачати реструктуризацію боргу, переведення позики до іншого банку або перехід на дешевший кредитний продукт. Надавати нові кошти в межах таких пропозицій не дозволятиметься.

Панель боргів і правила для Pix

З 1 липня 2027 року, відповідно до резолюції №601, кредитори повинні будуть надавати клієнтам консолідовану панель із даними про їхні кредитні операції. Спочатку вона міститиме інформацію лише про кредити в межах однієї фінансової установи. Надалі до неї планують додати дані Системи кредитної інформації та Open Finance, що дасть змогу відображати зобов’язання перед кількома кредиторами.

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Перед оформленням нового кредиту установи також повинні будуть показувати моделювання його вартості, суму платежу та частку платіжної спроможності клієнта, уже спрямовану на погашення боргів. У ризикових випадках мають відображатися попередження.

Резолюція №603 також з 1 липня 2027 року обмежить кредитні пропозиції під час здійснення платежу через Pix — бразильську систему миттєвих платежів. Кредитор зможе зробити таку пропозицію лише за попередньою конкретною згодою платника, а першу пропозицію можна буде надіслати не раніше ніж через 24 години після надання згоди. Її можна буде відкликати в будь-який момент.

Борг домогосподарств

Рішення ухвалили на тлі зростання боргового навантаження населення. За даними центробанку, в липні борги домогосподарств становили 49,9% їхнього річного доходу, що на 1,1 відсоткового пункту більше, ніж роком раніше. Частка прострочених кредитів домогосподарств у серпні становила 6%, а середня річна ставка за вільними кредитами для фізичних осіб — 61,7%.

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