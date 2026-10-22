Центробанк Бразилії вивчає ліміти на незабезпечені кредити — The Rio Times

Центральний банк Бразилії вивчає можливість запровадити ліміти на незабезпечені кредити та кредитні картки залежно від доходів клієнтів. Ініціатива може також передбачати суворішу перевірку платоспроможності позичальників і прозоріше розкриття ставок, строків та вартості кредиту до укладення договору, повідомляє The Rio Times.

За даними видання, Reuters 20 жовтня повідомило про обговорення пакета заходів із посиланням на двох співрозмовників, обізнаних із перебігом консультацій. За їхніми словами, регулятор може впроваджувати нові правила поетапно. Центральний банк Бразилії не прокоментував цю інформацію, а офіційного нормативного акта ще не оприлюднено.

Боргове навантаження домогосподарств

У липні 2026 року борг бразильських домогосподарств сягнув 49,86% їхнього доходу за попередні 12 місяців, або 49,9% після округлення. Це близько до найвищого показника від початку 2020 року: у січні він становив 49,92%.

Кредитне бюро Serasa у серпні нарахувало 83,98 млн людей із простроченими боргами — на 0,06% більше, ніж у липні. Базова ставка Selic у Бразилії становить 13,75%.

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Комітет фінансової стабільності центробанку на засіданні 25–26 серпня заявив, що заборгованість домогосподарств залишається на історично високому рівні, а частка доходів, спрямована на обслуговування боргів, досягла рекорду. У протоколі засідання йдеться, що регулятор готує заходи для своєчасного визнання ризиків і більш сталого кредитування.

Що повідомляли про можливі заходи

За інформацією бразильських медіа, банки можуть зобов’язати оцінювати, чи здатен клієнт погасити позику без надмірного навантаження на бюджет, а також чи відповідає кредитний продукт його фінансовому становищу. Президент центробанку Габріел Галіполо 24 вересня заявляв, що регулятор стурбований агресивною та потенційно хижацькою пропозицією кредитів. За його словами, заходи насамперед можуть стосуватися найдорожчих кредитних продуктів без застави.

Регулятор також вивчає досвід Сінгапуру, де для частини позичальників незабезпечене кредитування обмежене кратним розміром доходу. Водночас невідомо, яких саме кредитних продуктів у Бразилії можуть торкнутися потенційні ліміти, яким буде їхній розмір і коли їх можуть запровадити.

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