Центробанк Кіпру запровадив для банків буфер системного ризику 1% — Cyprus Mail

Центральний банк Кіпру запровадив для всіх авторизованих кредитних установ країни буфер капіталу системного ризику в розмірі 1%. Вимога набуде чинності 31 грудня 2026 року та поширюватиметься на всі експозиції банків, а не лише на окремі установи чи види кредитування, повідомляє Cyprus Mail.

Захист від структурних ризиків

Рішення ухвалили відповідно до закону про макропруденційний нагляд за установами від 2015 року зі змінами. Центральний банк заявив, що виявив у банківській системі Кіпру структурні вразливості, здатні сприяти накопиченню системних ризиків і загрожувати фінансовій стабільності.

Регулятор розраховує, що новий буфер посилить здатність банків поглинати збитки та продовжувати підтримувати реальну економіку в разі несприятливого розвитку подій. У центробанку вважають, що чинні макропруденційні інструменти недостатньо охоплюють виявлені структурні системні ризики.

Нерухомість і кіберзагрози

Серед ключових факторів ризику регулятор назвав залежність невеликої відкритої економіки Кіпру від міжнародних економічних і фінансових процесів. Зовнішні потрясіння, за оцінкою центробанку, можуть швидко передаватися на внутрішній ринок.

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Також ризики пов'язують із великим розміром банківського сектору відносно економіки та схожістю бізнес-моделей кредитних установ. За несприятливих обставин це може означати одночасний вплив на кілька банків.

Окремою структурною вразливістю залишається висока концентрація кредитів, забезпечених нерухомістю. Центральний банк також звернув увагу на кіберризики: інциденти можуть спричинити одночасні операційні збої, фінансові втрати та послабити довіру до фінансової системи. Розвиток штучного інтелекту й складніші кібератаки, за оцінкою регулятора, здатні посилювати цю загрозу.

Ставку буфера визначили після оцінки кількісних і якісних показників, статистичного аналізу, експертних висновків і стрес-тестування банківського сектору. Закон передбачає перегляд ставки щонайменше раз на два роки.

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