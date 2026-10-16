Центробанк Китаю пообіцяв ширше відкрити ринки для іноземців — Channel NewsAsia

У Китаї Народний банк Китаю заявив про намір надалі відкривати фінансові ринки країни для іноземних інвесторів. Голова центробанку Пан Гуншен зазначив, що активи в юанях можуть відповідати зростаючій потребі світових інвесторів у диверсифікації. Про це повідомляє Channel NewsAsia.

Заява голови центробанку

Пан Гуншен виступив 15 жовтня на полях щорічних зустрічей Міжнародного валютного фонду та Світового банку. За його словами, стабільне економічне зростання Китаю та швидкий розвиток високотехнологічних галузей забезпечують надійну підтримку активам, номінованим у юанях.

Голова Народного банку Китаю також звернув увагу на посилення геополітичних ризиків, глибокі зміни у світовій економіці та стрімкий розвиток штучного інтелекту.

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Плани щодо юаня

Центробанк Китаю має намір розширювати інструменти управління ризиками, щоб сприяти інвестиціям і фінансуванню. Регулятор також планує сприяти ширшому міжнародному визнанню та використанню облігацій у юанях як прийнятного забезпечення.

Крім того, Народний банк Китаю планує посилити взаємодію транскордонної фінансової інфраструктури та підтримати розвиток офшорних ринків юаня. Китай активізував зусилля з відкриття своїх ринків капіталу й інтернаціоналізації національної валюти.

Ситуація на глобальних ринках

Світові фінансові ринки стали більш нестабільними на тлі занепокоєння інвесторів щодо того, чи зможуть компанії, які вкладають значні кошти у штучний інтелект, забезпечити достатнє зростання прибутків за умов вищої вартості запозичень.

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