Центробанк Колумбії підвищив ключову ставку до 12,25% — The Rio Times

Центральний банк Колумбії Banco de la República підвищив ключову процентну ставку з 12% до 12,25%. Рішення оголосили 30 вересня 2026 року, а новий рівень ставки набув чинності 1 жовтня, повідомляє The Rio Times.

За підвищення на 0,25 відсоткового пункту проголосували чотири з семи членів правління банку. Двоє виступили за збереження ставки без змін, ще один — за підвищення одразу на 0,5 відсоткового пункту. Голова центробанку Леонардо Вільяр назвав динаміку цін однією з головних причин рішення.

Інфляція перевищує ціль

Річна інфляція в Колумбії у серпні становила 6,2% за цільового показника центробанку в 3%. Ціни на продукти харчування зросли на 6,1%, регульовані ціни — на 6,8%, а послуги — на 7,2%. Базова інфляція, з якої виключають продовольство та регульовані ціни, також становила 6,1%.

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Опитані банком аналітики очікують, що до кінця 2026 року інфляція може сягнути 6,8%. Правління також вказало на ризик подорожчання продовольства через погодне явище Ель-Ніньйо та жорсткіші глобальні фінансові умови.

Економічні показники

У другому кварталі 2026 року економіка Колумбії зросла на 3,4% у річному вимірі з урахуванням сезонних коливань. Водночас індикатор економічної активності в липні додав 1,1% проти того самого місяця минулого року, а промислове виробництво скоротилося на 2,3%.

Роздрібні продажі в липні збільшилися на 5,3%, а імпорт у доларовому вимірі — на 22,3%. Від початку 2026 року ключова ставка в країні зросла на три відсоткові пункти — з 9,25% наприкінці 2025 року.

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