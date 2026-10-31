Центробанк Коста-Рики знизив прогноз зростання на 2026 рік до 3,2% — The Rio Times

Центральний банк Коста-Рики знизив прогноз зростання економіки країни у 2026 році з 3,4% до 3,2%. Прогноз на 2027 рік також переглянули вниз — із 3,5% до 3,3%, а перша оцінка на 2028 рік становить 3,6%. Про це повідомляє The Rio Times з посиланням на звіт Banco Central de Costa Rica, представлений 30 жовтня 2026 року.

Експорт сповільнюється

Центробанк очікує, що експорт Коста-Рики у 2026 році зросте на 1,4% після збільшення на 8,6% у 2025 році. Регулятор пояснив перегляд прогнозу на 2027 рік насамперед меншим внеском чистого зовнішнього попиту, оскільки експорт, як очікується, зростатиме повільніше.

Виробництво у зонах вільної торгівлі, де працюють переважно транснаціональні компанії, за прогнозом зросте на 3% у 2026 році після попереднього показника 12,7% у 2025-му. У 2027 році його темпи можуть прискоритися до 4,6%, а у 2028 році — до 5,3%.

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Скорочення зайнятості у вільних зонах

Кількість працівників у зонах вільної торгівлі, розрахована як тримісячне ковзне середнє, за рік до серпня 2026 року скоротилася на 1 691 людину — з 197 101 до 195 410 осіб. Найбільше зниження зафіксували в адміністративних і допоміжних послугах, професійних і технічних послугах, а також у сфері інформації та комунікацій. Водночас кількість зайнятих у виробництві зросла на 4 761 особу.

Президент центробанку Роґер Мадрігаль пов’язав спад зайнятості з коригуваннями, які здійснюють глобальні компанії. За даними банку, реальна заробітна плата працівників у вільних зонах у середньому зросла на 2,8%.

Річна інфляція у вересні становила 0,3%. Центробанк прогнозує її поступове наближення до цільового рівня 3% — приблизно до 2,7% у другій половині 2027 року.

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