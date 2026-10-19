Центробанк Нідерландів перевіз понад 85 тонн золота до Лондона — Fortune

Центральний банк Нідерландів перевів понад 78 тонн золота зі сховищ у Нью-Йорку та сім тонн із Канади до Лондона. Як Fortune повідомляє, De Nederlandsche Bank пояснив це зростанням геополітичної напруженості та потребою посилити готовність до криз.

Золото перемістили до Банку Англії

Голова нідерландського центробанку Олаф Слейпен зазначив, що зберігання резервів у Банку Англії забезпечить кращу доступність золота. Лондон є найбільшим у світі торговельним центром для операцій із золотом.

Федеральний резервний банк Нью-Йорка тривалий час зберігав золото уряду США, іноземних держав, центральних банків та офіційних міжнародних організацій. Значну частину цього золота доправили туди під час і після Другої світової війни, коли країни шукали безпечне місце для резервів. Обсяг золота в нью-йоркському сховищі сягнув максимуму на початку 1970-х років, але після відмови США від золотого стандарту почав поступово скорочуватися і нині становить приблизно половину від пікового рівня.

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Центробанки диверсифікують зберігання

Франція вивезла все своє золото з Федерального резервного банку Нью-Йорка між липнем 2025 року та січнем 2026 року. Раніше Німеччина перевела 930 тонн золота з Лондона до Франкфурта у 2000 році, а в 2013–2017 роках перемістила ще 674 тонни з Нью-Йорка та Парижа.

Нідерланди у 2014 році перевели 122,5 тонни золота з Нью-Йорка до Амстердама, Австрія у 2015–2018 роках репатріювала 90 тонн із Лондона. Венесуела репатріювала 160 тонн у 2011–2012 роках, а Індія прискорила переміщення резервів із 2023 року.

Старший аналітик Всесвітньої ради із золота Крішан Гопаул зазначив, що центробанки дедалі більше враховують ризики зберігання, фізичну доступність золота та ліквідність ринку. За його словами, переміщення резервів не означає підготовки до продажу золота: частина банків збільшує внутрішнє зберігання, а інші розподіляють запаси між кількома закордонними локаціями.

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