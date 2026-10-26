Центробанк Пакистану підвищив ключову ставку до 12% — Dawn

Державний банк Пакистану 26 жовтня підвищив ключову ставку на 50 базисних пунктів — з 11,5% до 12%. Рішення ухвалив Комітет з монетарної політики регулятора, повідомляє Dawn.

Голосування комітету

Голова Державного банку Пакистану Джаміль Ахмед на пресконференції в Карачі заявив, що дев’ять із десяти членів комітету підтримали підвищення ставки. Один член комітету вважав, що ставку слід підвищити ще більше.

За словами Ахмеда, серед чинників рішення були перспективи інфляції, очікування споживачів та оцінки інших прогнозистів. Регулятор також врахував вплив світових цін на сировину й нафту на зовнішній сектор країни, а також тенденції щодо грошових переказів і експорту.

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Оцінки переказів та експорту

Голова центробанку зазначив погіршення стану поточного рахунку від часу попереднього засідання комітету у вересні. Водночас, за його словами, вплив цього показника, як очікується, залишатиметься в межах від нуля до 1% ВВП.

Державний банк Пакистану переглянув прогноз обсягу грошових переказів із 44 млрд до 45 млрд доларів. Ахмед також повідомив про поліпшення тенденції в експорті, однак зазначив, що її рівень ще не відповідає потребам економіки. Регулятор до цього утримував ставку незмінною після підвищення на 100 базисних пунктів у квітні.

Із середини 2024 року центробанк сукупно знизив ключову ставку на 1050 базисних пунктів — із рекордних 22%, зафіксованих у червні 2023 року. Це відбувалося на тлі різкого сповільнення інфляції від багаторічних максимумів.

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