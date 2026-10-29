Центробанк Тайваню попередив про інфляційний ризик без субсидій — Taipei Times

Голова центрального банку Тайваню Ян Цзіньлун заявив, що споживчі ціни можуть зазнати нового тиску, якщо уряд припинить енергетичні субсидії державним Taiwan Power Co та CPC Corp, Taiwan, а світові ціни на нафту й надалі зростатимуть. Він зробив цю заяву під час представлення звіту комітету з фінансів Законодавчого юаню, повідомляє Taipei Times.

Прогноз інфляції

За письмовим звітом центробанку, індекс споживчих цін на Тайвані цього року має зрости на 2,03%, а наступного — на 1,83%. Великі тайванські та міжнародні установи в середньому прогнозують інфляцію на рівні 2,04% цього року і 1,89% наступного.

Індекс споживчих цін перевищував визначений урядом поріг інфляційного попередження у 2% протягом п’яти місяців поспіль до минулого місяця включно. Водночас Ян Цзіньлун вважає інфляцію керованою, оскільки більшість прогнозистів очікують помірнішої динаміки світових цін на енергоносії та зниження інфляції нижче 2% наступного року.

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Субсидії та процентні ставки

Очільник центробанку зазначив, що зростання вартості нафти є чинником інфляції з боку пропозиції. На його думку, заходи уряду зі стабілізації тарифів на електроенергію та цін на паливо є більш адресним інструментом, ніж підвищення процентних ставок, яке матиме ширший вплив на економіку, але слабше стримуватиме інфляцію, спричинену чинниками пропозиції.

Відповідаючи на запитання законодавця від Демократичної прогресивної партії Лі Куенчена, Ян Цзіньлун сказав, що регулятор стежитиме за внутрішніми цінами, економічною ситуацією та інфляційними прогнозами під час ухвалення рішень щодо ставок. Інфляція близько 2% наступного року, за його словами, буде прийнятною, однак значно вищі показники вимагатимуть обережнішого підходу.

Голова центробанку також заявив, що інфляція може лишатися керованою навіть без бюджетної підтримки Taiwan Power Co та CPC Corp, Taiwan, якщо уряд збереже заходи зі стабілізації енергетичних цін. Однак одночасне припинення бюджетної підтримки й енергетичних субсидій за подальшого зростання світових цін на нафту може посилити інфляцію.

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