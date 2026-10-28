Центробанк Тайваню пов’язав ослаблення валюти з відпливом $54,3 млрд — Taipei Times

Центральний банк Тайваню заявив, що чистий відплив коштів іноземних інституційних інвесторів став одним із вагомих чинників різкого послаблення нового тайванського долара щодо долара США. Від початку липня до 21 жовтня чистий відплив коштів із фінансових ринків Тайваню сягнув близько 54,3 млрд доларів, а місцева валюта за цей період втратила приблизно 2% щодо американської, повідомляє Taipei Times.

Продажі акцій і відплив капіталу

У письмовому звіті для Законодавчого юаню центробанк зазначив, що з липня до 21 жовтня іноземні інституційні інвестори здійснили чистий продаж тайванських акцій на 1,25 трлн нових тайванських доларів, або приблизно на 38,7 млрд доларів США. Загальний чистий відплив коштів, який також враховує приріст капіталу та грошові дивіденди, становив близько 54,3 млрд доларів.

Регулятор пов’язав нову хвилю відпливу капіталу з поновленням побоювань щодо можливого воєнного конфлікту між США та Іраном, а також зі світовим розпродажем технологічних акцій через занепокоєння витратами на штучний інтелект. За оцінкою центробанку, ці чинники тиснули на індекс TAIEX і спонукали інвесторів виводити більше коштів із фінансових ринків Тайваню.

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Інтервенції центробанку

У першому півріччі чистий відплив коштів іноземних інституційних інвесторів становив 23,3 млрд доларів. Центробанк зазначив, що ескалація військової напруженості на Близькому Сході та побоювання щодо жорсткої політики Федеральної резервної системи США також посилювали тиск на тайванську валюту.

Щоб зменшити коливання на валютному ринку, упродовж перших шести місяців року центробанк продав на 17,04 млрд доларів США більше, ніж купив. Із 1 січня до 21 жовтня новий тайванський долар послабився щодо долара США на 3,23%, тоді як індекс долара США зріс на 3,49%.

Центробанк повідомив, що за цей період падіння тайванської валюти було меншим, ніж у швейцарського франка, який втратив 3,89%, євро з падінням на 4,35% і тайського бата, що послабився на 6,29%. Регулятор пояснив необхідність валютних інтервенцій невеликим і відкритим характером економіки Тайваню, відносно неглибоким валютним ринком та значною залежністю від торгівлі.

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