Центробанк Тайваню, за даними трейдерів, послабив ліміти на продаж доларів — Taipei Times

За даними валютних трейдерів, центральний банк Тайваню послабив для експортерів денні обмеження на продаж доларів США, щоб підтримати новий тайванський долар. Це сталося після рекордного відпливу іноземного капіталу з фондового ринку, повідомляє Taipei Times.

Продажі доларів без денних лімітів

Трейдери заявили, що регулятор повідомив окремим банкам: продажі доларів США експортерами більше не підпадатимуть під денні обмеження. Того ранку центробанк зателефонував щонайменше чотирьом банкам, але не уточнив, як довго діятиме цей захід.

Експортери отримують виручку в доларах США та продають її, купуючи нові тайванські долари під час репатріації доходів. Такі операції природно підтримують місцеву валюту. Зазвичай центробанк обмежує швидкість конвертації цих надходжень, щоб не допустити надто стрімкого зміцнення валюти.

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Раніше регулятор зазначав, що за загальним правилом експортери могли продавати до 10 млн доларів США на день. Обмеження запровадили торік після найбільшого зростання нового тайванського долара з 1980-х років, щоб панічний продаж доларів експортерами не посилював зміцнення валюти.

Реакція валютного ринку

Новий тайванський долар відновився від найслабшого рівня з квітня попереднього року. Водночас за підсумками дня валюта закрилася зі зниженням на 0,35% — на рівні 32,592 нового тайванського долара за один долар США. За попередній місяць вона втратила близько 2% на тлі стійкого відпливу коштів з акцій.

Помітнішою була реакція на одномісячному ринку безпоставкових форвардів, які використовують для хеджування валютних ризиків. Контракти зміцнилися до 0,4% — до 32,535 нового тайванського долара за долар США. Старший стратег Credit Agricole CIB у Гонконгу Едді Чен заявив, що це може бути сигналом меншої готовності влади миритися з послабленням валюти.

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