Центробанк Таїланду вчетверте залишив ставку на рівні 1% — Channel NewsAsia

Банк Таїланду 28 жовтня вчетверте поспіль зберіг ключову процентну ставку на рівні 1,00%. Комітет із монетарної політики одностайно вирішив не змінювати ставку одноденних операцій репо.

Як повідомляє Channel NewsAsia, усі 26 економістів, опитаних Reuters, очікували такого рішення. Більшість із них також прогнозували, що регулятор утримуватиме ставку на цьому рівні до кінця 2027 року.

Оцінка економіки

У центробанку заявили, що нинішній рівень ставки є прийнятним для підтримки відновлення економіки. Регулятор зазначив, що інфляція тимчасово прискорилася через чинники з боку пропозиції, тому комітет стежитиме за її перспективами, супутніми ризиками та впливом низьких ставок на довгострокову макрофінансову стабільність.

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Банк Таїланду поліпшив прогноз економічного зростання: у 2026 році він очікує приріст ВВП на 2,4%, а у 2027-му — на 2,1%. У червні прогноз становив відповідно 2,3% і 1,8%. Водночас регулятор вважає, що загалом темпи зростання залишаються нижчими за потенційні.

Інфляція та попередні зниження

Річна загальна інфляція у вересні прискорилася до 2,82%, залишившись у цільовому діапазоні центробанку від 1% до 3%. Прогноз інфляції на 2026 рік знижено до 2,1% із 2,2%, а на 2027 рік — до 1,3% із 1,4%.

З жовтня 2024 року до лютого 2026 року регулятор шість разів знижував ставку загалом на 150 базисних пунктів, підтримуючи економіку на тлі слабкого внутрішнього попиту та високого боргу домогосподарств. Наступне засідання щодо ставки заплановане на 23 грудня.

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