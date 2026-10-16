У Туреччині планують до початку 2027 року завершити законодавчі зміни для посилення боротьби зі злочинами на ринку капіталу. Про це заявив міністр казначейства і фінансів Мехмет Шимшек у соцмережі NSosyal, повідомляє Anadolu Agency.

Прозорість операцій

За словами Шимшека, заплановані заходи також стосуватимуться скоординованих операцій фондів. Вони мають підвищити прозорість ринку та зміцнити довіру інвесторів.

Відповідні установи вже впроваджують суттєві регуляторні зміни з урахуванням оцінок міжнародних постачальників індексів. Регулювання, запроваджене Радою з ринків капіталу Туреччини, поліпшило обмін інформацією та зробило прозорішими дані про кінцевих власників акцій, зазначив міністр.

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Вимоги до фондів

Посібник для фондів, оприлюднений наприкінці серпня, запровадив щотижневе розкриття портфелів хедж-фондів. Він також передбачив повідомлення у разі, коли фонди, що торгуються на Турецькій електронній платформі торгівлі фондами TEFAS, перетинають визначені пороги володіння акціями.

Заходи також встановили ліміти концентрації для фондів і вимогу проводити операції із запозичення на організованих ринках із забезпеченням. Шимшек заявив, що влада стежитиме за результатами нововведень і за потреби без зволікань вживатиме додаткових кроків після консультацій із зацікавленими сторонами.

Пріоритетом він назвав завершення ліквідації проблемних фондів і захист прав інвесторів. За його словами, санкції рішуче застосовуватимуть до тих, хто порушує чесне та конкурентне функціонування ринків.

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