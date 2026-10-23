У Британії споживча довіра впала на 11 пунктів — The Guardian

У Великій Британії індекс споживчої довіри в жовтні знизився на 11 пунктів — до мінус 24 на тлі зростання вартості життя. Це найрізкіше місячне падіння показника поза періодом пандемії COVID-19 від липня 2016 року, коли індекс знизився після результату референдуму щодо виходу країни з ЄС, повідомляє The Guardian.

Настрої споживачів погіршилися

Індекс GfK уряд Великої Британії та Банк Англії відстежують як один із ранніх індикаторів стану економіки ще з початку 1970-х років. Найбільше падіння за всю історію вимірювань він зафіксував у березні 2020 року, на початку першого локдауну у Британії: тоді показник знизився на 25 пунктів.

Директор GfK з дослідження споживчих настроїв Ніл Белламі пов’язав погіршення настроїв із тривалим тиском вартості життя та міжнародними конфліктами, які, за його словами, сприяють внутрішній інфляції. Офіційні дані показали, що минулого місяця інфляція у країні становила 3,5%.

Індекс готовності до великих покупок у жовтні впав на 14 пунктів — до мінус 22. На думку GfK, це може свідчити, що домогосподарства готуються скоротити витрати взимку, аби врахувати в бюджеті вищі рахунки за енергію.

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Тиск перед бюджетом

Британські споживачі також зіткнулися зі зростанням цін на бензин і дизель майже до рекордних рівнів та підвищенням рахунків за енергію напередодні зими. За підрахунками Конгресу тред-юніонів, за останні п’ять років британські домогосподарства в середньому витратили майже 14 тисяч фунтів стерлінгів додатково на іпотеку, кредити, енергію та водопостачання.

Менш ніж за тиждень до бюджетної заяви канцлера Джона Гілі уряд перебуває під тиском через попередження, що річні енергетичні рахунки типового домогосподарства від січня можуть сягнути 2 тисяч фунтів. Гілі заявляв про намір представити заходи для послаблення тиску на домогосподарства, однак наголошував на обмежених можливостях уряду для втручання.

Офіційні дані також показали, що дефіцит державних фінансів становив 24,5 млрд фунтів — більше за прогнози. Водночас Конфедерація британської промисловості повідомила про стримані інвестиційні наміри виробничих компаній упродовж трьох місяців до жовтня через високі витрати.

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