У Флориді схвалили податкову пільгу для основного житла до $250 тисяч — Fortune

У США виборці Флориди схвалили поправку №3, яка збільшить податкову пільгу для власників основного житла з $50 тис. до $150 тис. у 2027 році та до $250 тис. у 2028-му. Зміни стосуються частини податку на нерухомість, що не спрямовується на фінансування шкіл. За даними Fortune, поправку підтримали 62% виборців.

Ефект для власників житла

Оскільки пільга є фіксованою сумою, її відносний ефект буде значно відчутнішим для власників недорогого житла, ніж для власників елітної нерухомості. Юрист із нерухомості Рауль Гастесі підрахував, що за середньою ставкою податку в штаті після повного запровадження поправки власник основного житла заощаджуватиме близько $2085 на рік.

За його оцінкою, для будинку з оціночною вартістю $350 тис. податок на місцеві послуги може зменшитися приблизно з $3135 до $1050. Водночас для основного житла вартістю $50 млн цей платіж скоротиться орієнтовно з $524 тис. до $522 тис. на рік.

Інвестор Майкл Лігон зазначив, що до 2028 року власники будинків вартістю близько $400 тис. можуть бути звільнені від значної частини податку, який фінансує міста, округи та місцеві служби.

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Правила для другої нерухомості

Поправка також знижує граничний щорічний приріст оподатковуваної вартості другої нерухомості, орендного житла та інших об'єктів, які не є основним місцем проживання, з 10% до 5%. Для заможних власників кількох об'єктів це може бути важливішим за розширення пільги для основного житла.

За розрахунком Гастесі, якщо вартість нерухомості зростатиме на 8% щороку, власник другого будинку вартістю $50 млн заощадить близько $15 750 у перший рік і приблизно $280 тис. за п'ять років.

Нові постійні жителі Флориди, які не матимуть такого статусу станом на 31 грудня, починатимуть із чинної пільги у $50 тис. і зможуть отримати її повний розмір лише на п'ятий рік. За оцінкою Гастесі, це означатиме близько $8400 недоотриманої економії.

Економісти штату оцінюють, що міста, округи та спеціальні райони зрештою недоотримуватимуть $11,86 млрд щороку. Округ Маямі-Дейд прогнозував можливе скорочення надходжень приблизно на $385 млн уже в перший рік.

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