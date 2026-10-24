У Китаї обмежили акаунт економіста Жень Цзепіна — South China Morning Post

У Китаї обмежили WeChat-акаунт відомого економіста Жень Цзепіна: користувачі не можуть підписатися на сторінку, а публікації на ній призупинили. Про це повідомляє South China Morning Post. Під час спроби підписатися платформа показувала повідомлення, що на акаунт не можна підписатися через порушення правил, а його назва не відображалася в пошуку.

Публікації призупинили на 15 днів

Представник команди Жень Цзепіна заявив, що через технічні коригування на платформі частина матеріалів каналу не відповідала вимогам нових правил. За його словами, це спричинило 15-денне призупинення публікацій, а команда працює над необхідними змінами.

Причину обмежень щодо конкретно цього акаунта не уточнили. Ще в п’ятницю на сторінці публікували дописи, зокрема оцінку, що китайський фондовий ринок фактично досяг дна і почав відновлюватися. Також там оприлюднили звіт про демографію Китаю, у якому економіст закликав владу повністю скасувати всі обмеження щодо кількості дітей у сім’ях.

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Нові правила для фінансового маркетингу

Офіційний акаунт Жень Цзепіна в іншій китайській соцмережі Weibo залишався доступним для нових підписників. Обмеження у WeChat сталися на тлі нових правил щодо онлайн-маркетингу фінансових продуктів, які набули чинності наприкінці попереднього місяця.

Правила дозволяють проводити такий маркетинг лише фінансовим установам і стороннім інтернет-платформам. Іншим організаціям та фізичним особам це заборонено, зокрема у прихованій формі. За останні три тижні низка акаунтів фінансових інфлюенсерів зникла або була заблокована назавжди.

Жень Цзепін раніше працював у Центрі досліджень розвитку Державної ради КНР, був головним економістом China Evergrande Group та заснував платформу фінансових коментарів і досліджень Zeping Hongguan. У 2022 році його акаунт у Weibo вже тимчасово обмежували після публікації із закликом надрукувати додаткові 2 трлн юанів для стимулювання народжуваності.

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