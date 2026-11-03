Клієнти Jaiz Bank у місті Джос, штат Плато в Нігерії, провели протест біля головного відділення банку через заяви про несанкціоновані операції на суму понад 100 млн нігерійських найр. Вони закликали Центральний банк Нігерії, федеральний уряд і Нігерійську асоціацію адвокатів втрутитися та сприяти поверненню коштів, повідомляє Premium Times Nigeria.

Представник протестувальників Хашим Фарук заявив, що спір триває з 2022 року. За його словами, поліція штату Плато розслідувала скарги та нібито встановила причетність працівниці банку Хабіби Абдулрахман. Фарук також стверджує, що після розслідування поліція рекомендувала банку відшкодувати кошти клієнтам, однак цього не сталося.

Позиція банку

Юридичний радник Jaiz Bank Мунір Барау заперечив відповідальність установи. Він заявив, що спірні кошти надходили не на рахунки клієнтів у банку, а на особисті рахунки Абдулрахман та її чоловіка, відкриті в Jaiz Bank. За його версією, подружжя залучало гроші клієнтів у межах приватних інвестиційних домовленостей і виплачувало щомісячний дохід, доки платежі не припинилися.

Барау також повідомив, що Абдулрахман і її чоловікові висунули обвинувачення у шахрайстві та злочинній змові. Водночас одна з клієнток, Аміна Одоко, наполягає, що її операції відбувалися безпосередньо в приміщенні Jaiz Bank та були підтверджені банківськими документами.

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Документи та судові позови

У розпорядженні видання є угода про спільне підприємство між Абубакаром Ідрісом Закарією та Муніром Мурталою Мухаммадом Дансаріною. Згідно з документом, Закарія у серпні 2025 року вклав 10 млн найр у бізнесову домовленість. Угода передбачала щомісячну виплату прибутку спершу на рівні 400 тис. найр, а після виплати 1 млн найр — 360 тис. найр. Jaiz Bank не зазначений стороною цієї угоди.

Банківська виписка також фіксує переказ 4 млн найр 9 травня 2025 року з дитячого ощадного рахунку на користь Munir Dansarina Global Ventures. Виписка не визначає мети операції, не підтверджує її авторизацію та не встановлює зв'язку з угодою про інвестицію на 10 млн найр.

Окремі позови проти Jaiz Bank подали до Високого суду штату Плато в Джосі Роуз Даю Г’янг, Умар Лавал Хашим та Аїша Сані Мухаммад від свого імені та імені трьох дітей, а також Абубакар Ідріс Закарія. Судові документи підтверджують подання позовів, але не встановлюють відповідальності банку і не містять даних про результати розгляду справ.

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