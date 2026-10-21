У ПАР 92% клієнтів магазинів при АЗС змінили витрати через фінансовий тиск — TimesLIVE

У ПАР 92% опитаних клієнтів магазинів при автозаправних станціях змінили ширші споживчі звички через фінансовий тиск. Такі результати дослідження Trade Intelligence наводить TimesLIVE.

Дослідники зазначили, що респонденти дещо частіше скорочують витрати на товари, не пов’язані з пальним, ніж витрати лише на заправлення автомобіля. Керівниця напряму досліджень і консалтингу Trade Intelligence Керолайн Шорт сказала, що це змушує ритейлерів при АЗС переглядати асортимент, акційні пропозиції та цінову політику, аби привабити ощадливих покупців.

Бензин подорожчав на 43%

Із 7 жовтня ціна літра неетильованого бензину марки 95 у Гаутензі та інших внутрішніх районах ПАР становить 30,25 ранда, а бензину марки 93 — 29,88 ранда. Підвищення становило відповідно 3,33 та 3,12 ранда за літр.

Вартість літра бензину марки 95 у внутрішніх районах країни зросла з 21,12 ранда в листопаді 2025 року до 30,25 ранда, тобто приблизно на 43%. Порівняно із січнем, коли він коштував 20,75 ранда, автомобілісти нині платять на 9,50 ранда більше за літр.

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Вплив світового нафтового ринку

Останнє подорожчання пов’язують зі зростанням міжнародних цін на нафту та нафтопродукти на тлі нового загострення напруженості між США та Іраном, невизначеності щодо перевезень через Ормузьку протоку й вищої вартості судноплавства. У жовтневому повідомленні уряду про ціни на пальне зазначалося, що середня ціна на нафту Brent за період розрахунку зросла з 87,89 до 101 долара за барель.

Trade Intelligence оцінює обсяг ринку роздрібної торгівлі товарами повсякденного попиту при АЗС у 42 млрд рандів у 2025 році. За даними дослідження, 57% таких покупців відвідують ці магазини щонайменше раз на тиждень. Водночас АЗС конкурують за споживчі витрати із супермаркетами, закладами швидкого харчування та сервісами доставки.

Близько 51% опитаних заявили, що практично немає товарів, яких вони не купили б у магазині при АЗС. Однак, за словами Шорт, існує розрив між товарами, які покупці готові там придбати, і фактичними покупками. Дослідження не визначає, якою мірою цей розрив спричинений цінами на пальне або іншим фінансовим тиском.

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