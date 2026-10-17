У ПАР прогнозують перевищення доходів бюджету на R70 млрд — TimesLIVE

У ПАР аналітики очікують, що державні доходи у 2026/27 фінансовому році можуть перевищити бюджетний прогноз на 70 млрд рандів, переважно завдяки вищим надходженням податку на прибуток компаній у золотодобувному секторі та галузі дорогоцінних металів. Це може посилити очікування щодо підвищення суверенних кредитних рейтингів країни, повідомляє TimesLIVE.

Міністр фінансів Енох Годонгвана має представити середньострокову бюджетну декларацію 21 жовтня. У Bank of America прогнозують дефіцит бюджету ПАР на рівні 3,5% ВВП у 2026/27 році, тоді як урядова ціль становить 3,7% ВВП. Якщо видатки залишатимуться стриманими, дефіцит, за оцінкою банку, може скоротитися до 3% ВВП.

Борг і фінансування

За даними Bank of America, Національне казначейство ПАР уже залучило близько 60% необхідного фінансування на 2026/27 фінансовий рік лише за п’ять місяців, а зовнішню програму фінансування фактично завершено. Аналітики вважають, що нижчі витрати на обслуговування боргу та обмежені короткострокові ризики фінансування сприятимуть зниженню співвідношення державного боргу до ВВП — до 77% цього року з 79% торік.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Головний економіст PSG Йоганн Елс також очікує консервативної бюджетної декларації. За його оцінкою, перевищення податкових надходжень може становити 50 млрд рандів або більше, а дефіцит може звузитися приблизно до 3,5% ВВП проти 4%, закладених у лютневому бюджеті. Він додав, що первинний профіцит бюджету може зрости до близько 1,9% ВВП із прогнозованих у лютому 1,4%.

Очікування рейтингових агентств

Moody’s і S&P, за даними Bank of America, мають оприлюднити оновлення суверенних рейтингів ПАР наприкінці листопада, а Fitch — у грудні. Найімовірнішим аналітики називають підвищення рейтингу Moody’s до Ba1. Можливе підвищення S&P рейтингу в іноземній валюті до BB+ могло б означати рейтинг BBB- у національній валюті, якщо агентство збереже різницю в одну сходинку між цими оцінками.

Fitch підвищило рейтинг ПАР до BB у червні 2026 року та встановило стабільний прогноз. Водночас Елс наголосив, що простору для додаткових витрат немає: на обслуговування боргу в 2025/26 році передбачено 420,6 млрд рандів, або близько 21% державних доходів.

Читай нас у