У Південній Кореї Kospi впав на 8%, на Kospi та Kosdaq спрацювали зупинки — Korea Herald

У Південній Кореї базовий фондовий індекс Kospi 15 жовтня впав на 8,13% — до 5 515,76 пункту станом на 13:17. Розпродаж акцій технологічних компаній спричинив спрацювання механізмів призупинення торгів на ринках Kospi та Kosdaq, повідомляє Korea Herald.

Зупинення торгів на Kospi

Індекс Kospi відкрився зі зниженням на 5,59% і продовжив падати протягом сесії. О 9:07 спрацював sell-sidecar — механізм, який тимчасово призупинив операції з продажу в програмній торгівлі, пов’язаній із ф’ючерсами на індекси. О 12:38 на ринку активували circuit breaker, через що торги на 20 хвилин зупинили.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Найбільше втратили виробники мікросхем. Акції SK hynix подешевшали на 11,35% — до 1,26 млн вонів, або $933, а Samsung Electronics — на 10,13%, до 208 500 вонів. Ринкова капіталізація SK hynix знизилася нижче за позначку 1 000 трлн вонів і становила 929,18 трлн вонів.

Падіння технологічних компаній

Акції Samsung Electro-Mechanics впали на 16,81%, до 1,15 млн вонів, а SK Square втратила 10,45% і торгувалася на рівні 763 000 вонів. Технологічно орієнтований ринок Kosdaq також різко знизився: sell-sidecar там спрацював о 9:12, а circuit breaker — о 12:23. Це був перший випадок із 29 липня, коли механізми призупинення торгів на Kospi та Kosdaq активувалися в один день.

Читай нас у