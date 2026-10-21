У Південній Кореї ціни виробників у вересні зросли на 0,2% — Korea Herald

У Південній Кореї індекс цін виробників у вересні зріс на 0,2% у місячному вимірі після підвищення на 0,1% у серпні. Зростання забезпечило подорожчання сільськогосподарської продукції в період свята Чхусок, повідомляє Korea Herald з посиланням на попередні дані Банку Кореї.

Подорожчання аграрної продукції

Ціни на сільськогосподарські товари, продукцію тваринництва та рибальства за місяць підвищилися на 2,6%. У центральному банку пов'язали це зі зростанням попиту в період Чхусока, який припав на четвертий тиждень вересня.

Ціни на електроенергію, газ і воду за вересень зросли на 1,3%. Водночас ціни на промислові товари, зокрема нафтопродукти й хімічну продукцію, порівняно із серпнем не змінилися.

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Річна динаміка

У річному вимірі ціни виробників у вересні були вищими на 7,7%. Темп їхнього зростання дещо сповільнився порівняно із серпнем, коли показник становив 7,9%.

У липні індекс знизився вперше від серпня 2025 року. Індекс цін виробників вважають показником майбутньої споживчої інфляції, оскільки він впливає на ціни, за якими компанії продають товари та послуги споживачам. Індекс внутрішніх цін постачання, що враховує ціни виробників та імпортні ціни, у вересні не змінився проти попереднього місяця.

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