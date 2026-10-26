У Польщі у 2027 році буде понад 8,7 млн одержувачів пенсій і рент — Interia

У Польщі у 2027 році середньомісячна кількість одержувачів пенсій і рент має перевищити 8,7 млн осіб — на 113 тис. більше, ніж у 2026 році. Про це повідомляє Interia з посиланням на дані Управління соціального страхування Польщі (ZUS).

Середня виплата зросте до 4530 злотих

Згідно з прогнозом, середній місячний розмір пенсії або ренти у 2027 році становитиме близько 4530 злотих. Це на 6,2% більше, ніж у 2026 році. У розрахунках закладено індексацію пенсій і рент із коефіцієнтом 103,96%.

На видатки Фонду соціального страхування також впливатиме зміна правил виплати вдовиної ренти: частка другого належного одержувачу забезпечення має зрости з 15% до 25%. Витрати також збільшуватимуться через зростання кількості одержувачів виплат.

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Бюджет фонду на 2027 рік

Фінансовий план Фонду соціального страхування на 2027 рік передбачає 539 млрд злотих доходів і 537,2 млрд злотих витрат. Внески застрахованих осіб, за прогнозом, покриють близько 80% видатків, а решту профінансують за рахунок дотації з державного бюджету.

На виплату пенсій і рент планують спрямувати приблизно 471,3 млрд злотих, або близько 88% усіх витрат фонду. Ще близько 50,5 млрд злотих передбачено на інші виплати, майже половина цієї суми припадатиме на лікарняні. На роботу ZUS закладено 6,7 млрд злотих. План також включає близько 5 млрд злотих для Демографічного резервного фонду, 436 млн злотих на профілактику інвалідності та 188 млн злотих на профілактику нещасних випадків. У повідомленні зазначено, що фінансова ситуація фонду у 2027 році має залишатися стабільною.

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