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У Алтайському краї РФ пацієнтам почали відмовляти в планових операціях через нестачу коштів у системі обов’язкового медичного страхування. Очікування хірургічного втручання може тривати до чотирьох місяців, хоча нормативний термін планової госпіталізації не повинен перевищувати 14 робочих днів.

Про проблему на засіданні крайового законодавчого зібрання заявив депутат Андрій Чернобай, повідомляє «Банкфакс». За його словами, скарги надходять від пацієнтів із Рубцовська, Змеїногорська та Горняка. У лікарнях пояснюють відмови тим, що річні ліміти фінансування за системою ОМС уже вичерпано.

Голова законодавчого зібрання Олександр Романенко підтвердив, що в міській лікарні №1 Рубцовська зупинили планові госпіталізації. За його словами, рішення ухвалив заступник головного лікаря без погодження з керівником закладу. Романенко заявив, що за це покарають і медичного керівника, і головного лікаря.

Водночас він визнав, що регіон має проблеми з фінансуванням медицини, які збережуться і наступного року. У територіальному фонді ОМС пообіцяли перерозподілити кошти між лікарнями.

Проблеми з фінансуванням охорони здоров’я спостерігаються і в інших регіонах РФ. За даними Рахункової палати, у першому півріччі 2026 року регіональні витрати на медицину скоротилися на 5,8%, або приблизно 742,8 млн доларів. Фінансування зменшили 42 суб’єкти федерації, у 11 із них — на 20% і більше.

У 2027 році також планується скорочення федеральних витрат на охорону здоров’я: згідно з бюджетом, ухваленим Держдумою 24 листопада, на цю сферу передбачено близько 21,9 млрд доларів — на 3% менше, ніж цьогоріч. Водночас видатки на армію та закупівлю озброєння мають зрости на третину — до рекордних 208,2 млрд доларів.

Раніше держдума погодила перерахування пенсійних накопичень росіян у військовий бюджет Путіна.

Уряд росії третій рік поспіль розпродає золото з Фонду національного добробуту, щоб наповнити федеральний бюджет, підтримати державні банки та профінансувати масштабні інфраструктурні й військові проєкти. За 2022–2025 роки обсяг золота на балансі Фонду скоротився на 71%.

Зняття готівки з російських банків сягнуло катастрофічного для фінансової системи рівня.

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