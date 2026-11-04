У США акції компаній, пов’язаних із дата-центрами, знизилися на передринкових торгах після перемоги демократів у Сенаті та Палаті представників. Водночас котирування компаній сектору відновлюваної енергетики зросли. За даними Channel NewsAsia, інвестори очікують, що контроль демократів над Конгресом посилить нагляд за розвитком штучного інтелекту та збереже федеральну підтримку чистої енергетики.

Реакція акцій дата-центрів

Папери оператора дата-центрів Core Scientific втратили 2,8%, Iren — 1,4%. Акції Applied Digital і CoreWeave також дещо знизилися.

У матеріалі зазначається, що стрімке будівництво дата-центрів цього року викликало суспільний спротив. Інвестори також дедалі більше непокояться через значні витрати на ШІ, які поки не забезпечили переконливих фінансових результатів.

Аналітики не очікують, що законодавчі ініціативи зможуть суттєво зупинити будівництво дата-центрів. Водночас Конгрес під контролем демократів може провести більше слухань і розслідувань щодо розбудови інфраструктури для штучного інтелекту. Інвестиційний стратег Quilter Кіт Ріс заявив, що обмеження подальшого розвитку ШІ можуть сповільнити економічне зростання США.

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Зростання акцій чистої енергетики

Акції виробника сонячного обладнання First Solar підскочили на 9,4%, компанії з установлення домашніх сонячних систем Sunrun — на 10%, а виробника інверторів Enphase Energy — на 7,6%. Папери розробника проєктів чистої енергетики NextEra Energy додали 2,2%.

Європейські Vestas і Orsted подорожчали на 5% та 7% відповідно, а акції португальської EDP Renewables зросли на 4,4%. Демократи планують перевірити спроби адміністрації президента Дональда Трампа скасувати правила щодо викидів і можуть використати Закон про перегляд актів Конгресом, щоб скасувати норми, які спрощують продаж вантажівок і позашляховиків на газовому паливі.

Інші сектори

Акції SpaceX знизилися на 3,2%, Tesla — на 3,6%, а Trump Media & Technology Group втратила 7%. Папери оборонних компаній також подешевшали: Northrop Grumman — на 5%, тоді як RTX, Lockheed Martin і L3Harris втратили понад 3% кожна.

Натомість акції операторів лікарень HCA Healthcare та Universal Health Services зросли на 3,7% і 2,2%, а страхових компаній Centene та Molina — на 4,5% і 6% відповідно. Акції операторів в’язниць GEO Group і CoreCivic впали на 6,7% та 5,2% відповідно.

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