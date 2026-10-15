У США Cboe розширить години торгів опціонами на акції 24 компаній — CNBC

У США Cboe Global Markets із понеділка розширить години торгів опціонами на акції 24 активно торгованих компаній та п’ять біржових фондів. За даними CNBC, учасники ринку зможуть укладати угоди з 7:30 до 9:25 та з 16:00 до 16:15 за східним часом США.

Комісія з цінних паперів і бірж США раніше схвалила зміни, а регулятори також дозволили біржі та Options Clearing Corp. запровадити новий режим торгів. Cboe вже проводить передринкові й післяринкові сесії для опціонів на індекси. За даними біржі, у попередньому кварталі середній добовий обсяг передринкових торгів становив рекордні 228 097 опціонів.

Які активи охопить новий режим

До переліку увійшли акції так званої «чудової сімки», а також Oracle і Micron. Серед інших паперів, доступних у додаткові години, будуть Robinhood, Nokia, Palantir, Pfizer та Alibaba. Список Cboe переглядатиме двічі на рік.

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Розширений графік також застосовуватиметься до опціонів на п’ять ETF: SPDR S&P 500 ETF Trust, Invesco QQQ Trust, iShares Russell 2000 ETF, SPDR Gold Shares і Financial Select Sector SPDR ETF.

Умови та подальші зміни

Для включення до програми базовий актив має відповідати кільком критеріям: середній щоденний обсяг торгів опціонами за попередні шість місяців має становити щонайменше 150 тисяч контрактів, ринкова вартість — не менше ніж 50 млрд доларів, а середній денний обсяг торгів акціями — щонайменше 10 млн. Через ці вимоги SpaceX поки не відповідає критеріям.

Брокери TradeStation і Robinhood Markets заявили, що нададуть клієнтам доступ до торгів у нових сесіях. Cboe також планує 9 листопада додати додаткові ранкові строки експірації опціонів. Окремо біржа отримала схвалення SEC на пропозицію бінарних опціонів, прив’язаних до ключових показників ефективності окремих компаній.

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