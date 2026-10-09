У США майже 20% сімей мали прострочення за позиками — CNBC

У США частка сімей, які мали прострочення за позиками, наприкінці 2025 року зросла приблизно з 12% у попередньому опитуванні до майже 20%. Це найвищий показник із 2010 року, свідчать дані Федеральної резервної системи США, про які повідомляє CNBC.

Зростання прострочень

Частка сімей, що прострочили платежі щонайменше на два місяці, збільшилася до понад 8% проти 5% у 2022 році. Водночас до 8,6% зросла частка домогосподарств, у яких співвідношення виплат до доходу перевищувало 40%. Це найвищий рівень такого показника з 2013 року.

Дослідження споживчих фінансів ФРС охоплює трирічний період до кінця 2025 року. У цей час економіка США продовжувала зростати, водночас інфляція сягала темпів, небачених із початку 1980-х років. За висновками ФРС, здатність американських сімей виконувати боргові зобов'язання помітно погіршилася, хоча розрив у рівні добробуту дещо скоротився.

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Доходи та статки

Медіанний реальний дохід американських сімей за цей період зріс на 7%, тоді як середній дохід знизився на 6%. У ФРС зазначили, що домогосподарства в нижніх групах за доходами та статками зафіксували помірне зростання медіанних і середніх доходів, а у верхніх групах ці показники скоротилися.

З урахуванням інфляції середні чисті статки сімей зросли на 7% — до 1,24 млн доларів, тоді як медіанний показник додав лише 2% і сягнув 215,9 тис. доларів. У сімей із найнижчої чверті за доходами медіанні чисті статки зменшилися на 6%, а середні — на 4%. Водночас у найвищій дохідній групі медіанні чисті статки зросли на 31%.

Найпомітніше збільшення доходів зафіксували серед сімей, де основним членам було 75 років і більше. У групі віком від 35 до 44 років доходи, навпаки, знизилися на 25%, що ФРС пов'язала зі скороченням доходів від приросту капіталу.

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