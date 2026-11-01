У США виплати Social Security можуть скоротити на 22% у 2032 році — CNBC

У США пенсійні виплати за програмою Social Security можуть автоматично скоротитися на 22% у 2032 році, якщо Конгрес до того часу не ухвалить заходів для зміцнення системи. За прогнозом піклувальників програми, трастовий фонд пенсійного страхування Old-Age and Survivors Insurance Trust Fund може вичерпатися у четвертому кварталі 2032 року.

Як повідомляє CNBC, цей фонд допомагає фінансувати виплати працівникам, які мають на них право, та членам їхніх сімей. Бюджетне управління Конгресу США прогнозує швидше вичерпання резервів — у середині 2032 року. За цим сценарієм виплати можуть скоротитися на 26%.

Можливе зменшення виплат

Комітет за відповідальний федеральний бюджет у червневому звіті підрахував, що за скорочення виплат на 24% середня щомісячна виплата отримувачам у США зменшиться приблизно на 500 доларів. У 29 штатах середнє скорочення може бути ще більшим.

За оцінкою піклувальників Social Security, об’єднання пенсійного трастового фонду з фондом страхування на випадок інвалідності могло б відтермінувати вичерпання коштів до третього кварталу 2034 року. Водночас у такому разі виплати можуть скоротитися на 17%.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Варіанти для Конгресу

Для зміцнення системи законодавцям можуть знадобитися підвищення податків, скорочення виплат або поєднання обох підходів. Деякі кандидати від Демократичної партії напередодні проміжних виборів заявляли про підтримку підвищення або скасування ліміту доходу, на який нараховується податок на зарплату для Social Security.

У 2026 році ставка такого податку становить 6,2% для працівника та стільки ж для роботодавця, а оподаткуванню підлягає дохід до 184 500 доларів. Дослідниця Urban-Brookings Tax Policy Center Джессіка Рідл вважає, що підвищення податків на зарплату в найближчі роки є вкрай малоймовірним.

Економічні наслідки

За дослідженням National Institute on Retirement Security, виплати Social Security у 2023 році забезпечили 2,6 трлн доларів загального економічного виробництва та підтримали понад 12 млн робочих місць. Інститут оцінює, що скорочення виплат на 19% могло б зменшити ВВП на сотні мільярдів доларів.

Дослідження Mercatus Center також вказує, що відкладання реформи може посилити напруження на ринку державних облігацій США, оскільки кошти трастових фондів вкладені у спеціальні облігації Міністерства фінансів США. Це потенційно може означати вищі відсоткові ставки та дорожчі іпотечні, автомобільні, споживчі й студентські кредити.

Читай нас у