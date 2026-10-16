У США виплати за боргами поглинули 52 центи з долара приросту доходу — CNBC

У США виплати за боргами дедалі більше зменшують реальний приріст доходів домогосподарств. За оцінкою дослідників The Century Foundation і Protect Borrowers, у домогосподарстві з одним працівником 52 центи з кожного долара приросту доходу в останні роки пішли на збільшення щомісячних платежів за боргами, повідомляє CNBC.

Виплати зростали швидше за доходи

Аналіз свідчить, що з кінця 2022 року до початку 2026 року реальна щомісячна зарплата типової американської родини, тобто з урахуванням інфляції, зросла на 109 доларів. Водночас щомісячні платежі працівника за боргами збільшилися на 57 доларів.

Для домогосподарств із двома працівниками весь приріст реальних доходів і навіть більше, за прогнозом дослідників, може спрямовуватися на обслуговування боргів. З урахуванням інфляції боргові платежі за приблизно три роки зросли майже на 15%, що приблизно у вісім разів швидше за доходи домогосподарств, які збільшилися менш ніж на 2%.

Які борги врахували в дослідженні

Автори аналізу вивчили кредитні записи мільйонів американців віком від 25 до 64 років, а також дані Бюро перепису населення США про доходи. Вони врахували платежі за кредитними картками, автокредитами та лізингом, студентськими позиками й кредитними лініями під заставу житла.

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Іпотеку, частину схем «купи зараз — заплати пізніше», медичні плани виплат та інші позики дослідження не охоплювало. Керівниця політичних програм The Century Foundation Анджела Генкс заявила, що через це реальний фінансовий тиск на домогосподарства може бути вищим за наведені оцінки.

Дані Федеральної резервної системи

Окреме опитування Федеральної резервної системи США показало, що у 2025 році 8,6% сімей витрачали на боргові платежі понад 40% свого доходу. У 2022 році цей показник становив 6,5%; за даними опитування, такого рівня не фіксували з часу дослідження 2013 року.

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