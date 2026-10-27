Угода МВФ з Аргентиною відкриває шлях до $900 млн — Buenos Aires Times

Міжнародний валютний фонд підтримав реформи уряду президента Аргентини Хав'єра Мілея за підсумками третього перегляду програми країни. Домовленість за результатами перегляду відкриває можливість для траншу приблизно на 900 мільйонів доларів США. Водночас МВФ ще не схвалив остаточну виплату цих коштів.

Третій перегляд програми

Як повідомляє Buenos Aires Times, перегляд став третім у межах програми Аргентини з Фондом. Підтримка МВФ стосується реформ, які проводить уряд Мілея. Публікацію оприлюднили 27 жовтня 2026 року.

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Рішення виконавчої ради

Переказ коштів не відбудеться автоматично: для нього необхідне остаточне схвалення виконавчої ради МВФ. Отже, сума в приблизно 900 мільйонів доларів є обсягом можливого траншу, а не вже здійсненим фінансуванням. Остаточне рішення щодо виплати має ухвалити рада Фонду.

На опублікованому Buenos Aires Times фото Мілея зображено разом із директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою. Матеріал підготував головний редактор видання Джеймс Грейнджер.

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