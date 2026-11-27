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Для отримання коштів у січні 2027 року Верховна Рада повинна до кінця 2026-го ухвалити ще дев’ять законів. Про це заявив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Всеволод Ченцов.

«З початку повномасштабної війни фінансова підтримка України з боку ЄС і держав-членів перевищила 245 млрд євро… Лише за компонентом Ukraine Facility обсяг підтримки уже перевищив 40 млрд євро. Водночас важливо зрозуміти, що отримання фінансової підтримки безпосередньо залежить від виконання наших євроінтеграційних зобов'язань, зокрема ухвалення відповідних законопроєктів», — сказав Ченцов під час «години запитань до уряду» у Верховній Раді в п'ятницю.

Він зазначив, що відповідно до домовленостей з ЄС щодо фінансової підтримки, до кінця четвертого кварталу 2026 року передбачено ухвалення ще дев'яти законів.

«З ухваленням кожного з них пов'язано фінансування в обсязі орієнтовно 230 млн євро. Відтак, своєчасне ухвалення парламентом цих законів дозволить Україні розраховувати на отримання вже в січні понад 2 млрд євро», — наголосив віцепрем'єр.

Також він розповів, що зміни до «Плану України» передбачають включення 29 нових кроків, пов'язаних із залученням додаткової бюджетної підтримки у розмірі понад 6,6 млрд євро.

За його словами, наразі уряд в координації з парламентом завершує підготовку змін до Плану, передає кореспондент агентства «Інтерфакс-Україна».

Нагадаємо, Україна шукає ще 25 млрд євро для фінансування у 2027 році.

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