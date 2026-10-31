Університет Ліми змоделював зростання ВВП Перу на 2% у 2027 році — The Rio Times

Економіка Перу може зрости на 2% у 2027 році за несприятливого сценарію, якщо прибережне явище Ель-Ніньйо триватиме до третього або четвертого кварталу року. Таку сценарну оцінку Економічної, фінансової та соціальної обсерваторії Університету Ліми наводить The Rio Times.

Два сценарії для економіки

За м’якшим сценарієм, який передбачає Ель-Ніньйо надзвичайної сили до другого кварталу 2027 року та виконання 50% бюджетних заходів із ремонту й інфраструктури, ВВП Перу може зрости на 3%. Гірший варіант передбачає продовження явища до третього або четвертого кварталу, слабше зростання світової економіки та реалізацію лише 30% таких заходів.

Економіст Університету Ліми Хуліо дель Кастільйо заявив, що приватні інвестиції мають завершити 2026 рік зі зростанням понад 14%, але у 2027-му можуть зрости приблизно на 6,5%, оскільки компанії відкладають проєкти до завершення надзвичайної ситуації. Серед можливих наслідків він назвав підвищення цін і перебої в транспортному сполученні.

Прогноз ENFEN і вразливі регіони

Національна багатосекторальна комісія з вивчення Ель-Ніньйо ENFEN очікує, що аномально інтенсивне потепління води біля узбережжя Перу триватиме до лютого 2027 року, а саме явище — до червня. У період із листопада 2026-го до січня 2027 року комісія прогнозує опади понад норму на північному та центральному узбережжі, а також у частині західних високогірних районів.

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Найбільш уразливими до сильних дощів і повеней у дослідженні названо регіони Тумбес, Піура, Ламбаєке та Ла-Лібертад. Ризиків там можуть зазнати експортне сільське господарство, рибальство й транспорт. Зсуви також можуть вплинути на ланцюги постачання в Лімі, Кальяо, Анкаші та Іці.

Поточні показники

Міністерство економіки Перу повідомляло, що ВВП країни зріс на 3,2% у серпні 2026 року, а за січень—серпень — на 3,1%. Водночас у серпні вилов риби скоротився на 17,3%, а видобуток у гірничій промисловості й секторі вуглеводнів — на 5,5%.

Аграрний експорт Перу за січень—серпень сягнув 8,334 млрд доларів, що на 2,3% більше, ніж за аналогічний період попереднього року. Найбільшими позиціями були авокадо, чорниця та виноград, а північні регіони їхнього вирощування належать до зон, де прогнозують найбільші опади.

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