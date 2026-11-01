Уряд Австралії не пообіцяв, що грудневе оновлення федерального бюджету передбачатиме більше заощаджень, ніж нових видатків. Міністерка фінансів Кеті Галлагер заявила про це на тлі інфляційного тиску та очікувань нового підвищення процентної ставки. Як повідомляє ABC News, середньорічний економічний і фіскальний прогноз уряд має представити в грудні.

Рішення щодо бюджету ще ухвалюють

Галлагер сказала, що уряд працює над пошуком заощаджень, але не хоче випереджати рішення Комітету з перегляду видатків. За її словами, вона та скарбник Джим Чалмерс докладають значних зусиль у цьому напрямі, однак остаточних рішень ще не ухвалили.

Міністерка також відкинула припущення, що пошук заощаджень спричинив напруженість у кабінеті. Вона назвала нормальним те, що міністри ведуть активні дискусії та висловлюють різні погляди. Галлагер додала, що попередні бюджети й середньорічні оновлення уряду загалом поліпшували бюджетні показники, а останні політичні рішення передбачали більше заощаджень, ніж нових витрат.

Інфляційний тиск

Чалмерс раніше також відмовився гарантувати чисті заощадження в оновленні бюджету. Це сталося після того, як річна інфляція за 12 місяців до вересня становила 4,3%, що перевищило очікування та посилило припущення про підвищення ставки Резервним банком Австралії на засіданні у вівторок.

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За словами Галлагер, тиск на бюджет також зростає через потреби систем охорони здоров'я та догляду за літніми людьми. Вона заявила, що видатки в цих сферах необхідні для підтримки Medicare та ліквідації затримок в обробці звернень ветеранів.

Головна економістка Резервного банку Австралії Сара Гантер минулого тижня заявила, що видатки федерального уряду та урядів штатів безумовно сприяють тиску на попит в економіці. Водночас вона зазначила, що центральний банк не має давати уряду поради щодо його видаткової політики.

Лідер опозиції Ангус Тейлор заявив, що уряд міг би зробити більше для послаблення інфляції та тиску на процентні ставки. Натомість міністр Мюррей Ватт стверджує, що минулого фінансового року зростання попиту в приватному секторі потроїлося, тоді як зростання державного попиту зменшилося вдвічі.

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