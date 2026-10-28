Узгоджені зі США країни скоротили купівлі держоблігацій більш як на 60% — The Japan Times

Країни та регіони, найбільш узгоджені зі США, у січні—серпні 2026 року чисто придбали американських держоблігацій на $174,3 млрд без урахування короткострокових векселів. Це більш ніж на 60% менше, ніж роком раніше, і найнижчий показник за цей період із 2021 року, повідомляє The Japan Times.

Найпомітнішим спад був в Азії. Японія, найбільший іноземний власник американських держоблігацій, за вісім місяців купила їх лише на $389 млн — на 99% менше в річному вимірі. Південна Корея продала папери на $23,8 млрд, що стало найбільшим чистим продажем за цей період у статистиці, доступній із 1977 року. Тайвань також був чистим продавцем.

Можливі чинники

Аналітики називають серед можливих причин ослаблення азійських валют, зростання прибутковості облігацій на внутрішніх ринках, більший попит на акції та занепокоєння щодо політики США. Ослаблення єни та південнокорейської вони зменшило купівельну спроможність, а уряди також використовували валютні резерви.

У травні представник Міністерства фінансів Японії заявляв, що продаж держоблігацій США для підтримки єни може бути контрпродуктивним. У вересні Банк Кореї повідомив про намір розширити інвестиції частини резервів, якими управляють внутрішні керуючі активами, за межі американських облігацій.

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Японські інвестори мають більше стимулів залишати капітал удома через багаторічні максимуми прибутковості на внутрішньому ринку. Водночас південнокорейські інвестори віддають перевагу акціям, а капітал із Тайваню частково перемістився в акції та депозити.

Обмеження статистики

Оцінка охоплює 57 країн і регіонів та враховує операції офіційних і приватних інвесторів із паперами з початковим строком погашення понад один рік. Рівень узгодженості зі США визначали за тим, як часто країни голосували так само, як Вашингтон, за ключовими резолюціями ООН.

Водночас статистика не розділяє покупки урядів і приватних інвесторів на рівні окремих держав. Крім того, американські дані можуть відносити папери до країни зберігача або посередника, а не кінцевого власника. Тому показники Великої Британії та Бельгії можуть частково відображати операції інвесторів з інших країн.

Іноземці все ще володіли американськими держоблігаціями на $7,85 трлн станом на серпень, що близько до історичного максимуму. Однак їхня частка на ринку знизилася до менш ніж третини проти пікових 52% у 2012 році. Частку федерального боргу, яку утримують приватні інвестори, зокрема банки, хедж-фонди та взаємні фонди, оцінюють приблизно у 70% — майже максимум із 1990 року.

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