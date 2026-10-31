В Австралії розкритикували призначення голови фонду TasBuild — ABC News Australia

В Австралії галузеві об’єднання Тасманії розкритикували призначення Ніколь Веллс головою фонду TasBuild, який адмініструє виплати за вислугу років для працівників будівельної галузі. Веллс раніше була заступницею президента Комісії з чесної праці та у 2010–2012 роках очолювала штатний осередок профспілки працівників зв’язку, електрики та сантехніки. Про це повідомляє ABC News Australia.

Housing Industry Association заявила міністру юстиції Тасманії Гаю Барнетту, який наглядає за TasBuild як міністр у справах споживачів, що стурбована можливим впливом профспілкового руху на фонд. Організація закликала уряд провести законодавчу реформу: сформувати раду на основі професійних компетенцій, призначати її членів міністром за заслугами, зробити фонд підзвітним парламенту та вимагати від казначея схвалення інвестиційної стратегії.

Заперечення щодо незалежності

Торгово-промислова палата Тасманії, яка має представника в раді TasBuild, голосувала проти призначення Веллс. Її генеральна директорка Коллін Рірдон повідомила, що палата висловила міністру юстиції занепокоєння щодо незалежності нової голови.

ABC також зазначає, що Веллс раніше перебувала в особистих стосунках із директором TasBuild Кевіном Гаркінсом, який представляє профспілку працівників будівництва, лісового господарства, гірничої промисловості та енергетики. Гаркінс не брав участі в засіданні 15 жовтня через можливий конфлікт інтересів. Його замінив представник Unions Tasmania Майкл Андерсон, який, відповідно до статуту, мав два голоси.

Гендиректор TasBuild Марк Вільямс заявив, що Веллс була однією з кількох кваліфікованих кандидаток у межах відкритого конкурсного відбору, оголошення про який розміщували на Seek і LinkedIn. За його словами, вона має значний досвід у корпоративному управлінні, трудових відносинах і будівельній сфері.

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Фонд на 258 млн доларів

TasBuild заснований 1998 року. Зареєстровані роботодавці у будівництві сплачують до фонду від 1,8% до 2,5% тижневого фонду оплати праці для забезпечення переносних виплат за вислугу років. Згідно з останнім річним звітом, фонд контролює 258 млн австралійських доларів.

У 2025–26 фінансовому році дохідність фонду становила 8,4% проти 11% роком раніше, а операційний прибуток знизився на 82% — з 11 млн до 2 млн австралійських доларів. Вільямс пояснив нижчий результат зростанням витрат на виплати працівникам після змін до правил програми. Уперше від заснування TasBuild обсяг виплачених працівникам коштів перевищив внески роботодавців.

Заклики змінити систему управління

Критики також поставили під сумнів план звести понад 10 млн австралійських доларів нове п’ятиповерхове приміщення фонду на Мюррей-стріт у Гобарті. Будівництво заплановане на 2027 рік. За статутом TasBuild, представники трьох профспілок і трьох груп роботодавців призначають голову без права голосу. Фонд заявив, що формальної вимоги щодо незалежності голови від профспілок або об’єднань роботодавців немає, хоча в річних звітах ця посада описується як незалежна.

Незалежні членкині Законодавчої ради Тасманії Мег Вебб і Рут Форрест також закликали переглянути систему управління фондом. Експертка з корпоративного управління, старша викладачка права Університету Тасманії Рейчел Берд заявила, що майже через 30 років після заснування TasBuild його перегляд давно назрів.

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