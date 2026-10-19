В Індонезії індекс Джакарти впав більш як на 5% до шестирічного мінімуму — CNBC

В Індонезії основний фондовий індекс Jakarta Composite у понеділок втратив понад 5% та опустився до найнижчого рівня з початку жовтня 2020 року. Розпродаж посилився через побоювання інвесторів щодо можливого виключення країни з ключових міжнародних фондових індексів, повідомляє CNBC.

Пропозиція MSCI

Індексний провайдер MSCI у п’ятницю запропонував перевести Індонезію зі статусу ринку, що розвивається, безпосередньо до категорії самостійного ринку. Такий крок може означати вилучення індонезійських акцій із великих глобальних бенчмарків.

Остаточне рішення MSCI очікується до червня. Можливість перекласифікації залежатиме від того, чи зможе влада Індонезії продемонструвати суттєве поліпшення ринкового управління та прозорості.

Оцінки можливого відтоку коштів

Аналітики Goldman Sachs попередили, що повне виключення Індонезії з індексів MSCI для ринків, що розвиваються, може спричинити відтік близько 5,6 млрд доларів із пасивних фондів. За їхніми оцінками, це відповідає 18 дням середнього денного обсягу торгів акціями компаній, включених до MSCI Indonesia Investable Market Index.

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Ще 2,7 млрд доларів можуть опинитися під ризиком, якщо аналогічне рішення окремо ухвалить FTSE Russell. Goldman Sachs також оцінив обсяг індонезійських акцій у портфелях активних фондів, що орієнтуються на індекси MSCI та FTSE, більш ніж у 8 млрд доларів, наголосивши, що їхній продаж не буде автоматичним.

За даними банку, індекс MSCI Indonesia від початку року до минулої п’ятниці впав на 47%, а чистий відтік іноземних інвестицій з індонезійських акцій становив 5,1 млрд доларів. Частка іноземної власності на фондовому ринку країни знизилася з 27% у січні до 25% у жовтні, а вартість таких активів — приблизно з 250 млрд до 130 млрд доларів.

Goldman Sachs зберіг рекомендацію «зменшена вага» для індонезійських акцій у портфелях, посилаючись на невизначеність щодо індексів, слабкі корпоративні прибутки та макроекономічні чинники. Стратеги банку також очікують, що центральний банк Індонезії двічі підвищить ставку на 25 базисних пунктів — у четвертому кварталі 2026 року та першому кварталі 2027 року.

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