В Україні нараховується 165,4 тисячі держслужбовців: скільки вони заробляють

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Середня заробітна плата працівників центральних органів виконавчої влади у вересні 2026 року становила 63,88 тис. грн. Це на 4,8 тис. грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Загалом у державних органах працювали 165,4 тис. осіб. За рік їхня кількість скоротилася на 1,2 тис. працівників.

Де платять найбільше

До п’ятірки державних органів із найвищою середньою зарплатою у вересні увійшли:

НКРЕКП — 105,8 тис. грн;

НАЗК — 99,5 тис. грн;

Апарат Верховної Ради — 96,8 тис. грн;

Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності — 96,3 тис. грн;

Антимонопольний комітет України — 94,3 тис. грн.

У Міністерстві фінансів пояснили, що щомісячні коливання зарплат пов’язані, зокрема, з виплатами допомоги на оздоровлення під час відпусток, компенсаціями за невикористані дні відпочинку та матеріальною допомогою для вирішення соціально-побутових питань.

Скільки отримують судді

У вересні середня нарахована суддівська винагорода у вищих судових органах становила:

Конституційний Суд — 586,9 тис. грн;

Верховний Суд — 332 тис. грн;

Вища кваліфікаційна комісія суддів — 296,3 тис. грн;

Вища рада правосуддя — 293,3 тис. грн;

Вищий антикорупційний суд — 290,3 тис. грн.

Джерело: Міністерство фінансів України

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Верховна Рада підтримала проєкт держбюджету на 2027 рік у першому читанні.

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