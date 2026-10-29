Вʼєтнам схвалив мінімум 65% держвласності для державних банків — Channel NewsAsia

Уряд Вʼєтнаму 29 жовтня схвалив план, за яким до 2030 року мінімальна частка держави в державних банках має становити 65%. Рішення є частиною ширшої програми реструктуризації державного капіталу у великих підприємствах і банках, повідомляє Channel NewsAsia.

Поточні частки у банках

Станом на час публікації державі належало 76,73% акцій BIDV, 74,80% — Vietcombank і 64,46% — VietinBank. Показники BIDV і Vietcombank перевищують запланований мінімум, тоді як у VietinBank державна частка нижча за 65%.

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План визначає мінімальний рівень державної власності до 2030 року. Джерело не уточнює, яким чином уряд має забезпечити досягнення цього рівня в окремих банках.

Плани щодо Vietnam Airlines

Окремо уряд повідомив, що в межах плану реструктуризації частку держави в авіакомпанії Vietnam Airlines мають збільшити до 86,42% до 2030 року. Наразі державна частка в компанії становить 39,29%.

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