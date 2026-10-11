Щорічні зустрічі Міжнародного валютного фонду та Світового банку, які цього тижня відбудуться в Бангкоку, Таїланд, пройдуть на тлі війни США та Ізраїлю проти Ірану, енергетичного шоку й підвищення відсоткових ставок. За даними Jerusalem Post, конфлікт, який триває восьмий місяць, а також спричинені ним інфляція та економічні труднощі стануть ключовими темами переговорів фінансових посадовців із різних країн.

Зустрічі МВФ і Світового банку вперше за три роки проводять не у Вашингтоні. Міністр фінансів США Скотт Бессент не братиме в них участі: за словами американського посадовця, він доручив представляти країну двом високопосадовцям через внутрішні справи. Також очікується його відсутність на зустрічі G20, головування в якій цього року здійснюють США.

Тиск на енергетичні ринки

Президент Світового банку Аджай Банга заявив Reuters, що світова економіка виявилася стійкішою, ніж очікували після закриття Іраном Ормузької протоки, через яку проходить приблизно 20% світових постачань нафти. Водночас новий тиск створюють різке подорожчання дизельного пального, зростання вартості добрив і прогнозований ефект надпотужного Ель-Ніньйо.

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Країни G7 домовилися вивільнити з екстрених резервів 100 млн барелів дизельного пального та нафти. Президент США Дональд Трамп також оголосив про угоду з Росією, державою-агресором, яка передбачає додаткові постачання дизельного пального на світовий ринок і тимчасове виключення із санкцій США, покликаних обмежити доходи Москви від війни проти України. Президент України Володимир Зеленський розкритикував це рішення.

Борг і ризики для країн, що розвиваються

МВФ зберігає прогноз глобального економічного зростання на рівні 3% у 2026 році й може дещо підвищити оцінку на наступний рік. Водночас фонд очікує погіршення прогнозів для окремих держав, зокрема України та країн Перської затоки, які зазнали іранських ударів і скорочення експорту енергоносіїв.

Окремою проблемою для учасників зустрічей стане державний борг. За оцінкою МВФ, до 2030 року глобальний державний борг перевищить 100% світового ВВП. Країни, що розвиваються, особливо вразливі через високі ставки, відтік капіталу та необхідність рефінансувати борги на дорожчих умовах. У середньому виплати за відсотками вже перевищують 10% державних доходів таких країн.

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