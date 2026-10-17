VIX перевищив 22 на тлі розпродажу акцій ШІ — CNBC

У США індекс волатильності Cboe Volatility Index, відомий як VIX, уперше за чотири місяці піднявся вище позначки 22 через розпродаж акцій компаній, пов’язаних зі штучним інтелектом. Водночас активність на ринку опціонів свідчить, що частина трейдерів очікує подальшого зростання індексу, повідомляє CNBC.

Ставки на вищу волатильність

Зокрема, один трейдер придбав 9 200 кол-опціонів на VIX зі страйком 20 і терміном виконання 18 листопада на суму $1,7 млн, а також 12 500 контрактів зі страйком 23 на $1,1 млн. Ці угоди є ставкою на те, що індекс закриється вище 23 до третього тижня листопада.

Засновник SpotGamma Брент Кочуба зазначив, що швидке зростання VIX у поєднанні з великими обсягами торгів опціонами може свідчити про монетизацію жовтневих позицій і перехід трейдерів до хеджування ризиків масштабнішого спаду ринку. За його словами, було зафіксовано кілька листопадових угод із кол-опціонами на VIX вартістю понад $1 млн кожна.

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Падіння Nasdaq і CoreWeave

Індекс Nasdaq втратив 2%, що стало його найгіршим днем із 5 червня. CNBC пов’язало падіння з проблемами в сегменті акцій ШІ та занепокоєнням довкола компанії хмарних послуг CoreWeave, чиї акції подешевшали на 13%.

Дев’ять із десяти контрактів на VIX, які найчастіше купували під час п’ятничної сесії, були кол-опціонами, а шість із них мали страйки вище рівня, до якого індекс знизився після початкового стрибка. Премії за цими дев’ятьма контрактами сягнули майже $27 млн, або близько 36% усієї суми премій, проторгованих за опціонами на VIX того дня. Наступного тижня ринок очікує звітів Tesla, SpaceX та Meta.

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