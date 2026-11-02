Власника Alta Bank затримали за підозрою у вилученні €385 млн — Balkan Insight

У Сербії затримали власника Alta Bank Давора Мацуру за підозрою у зловживанні службовим становищем та незаконному вилученні коштів із банківського сховища. Як повідомляє Balkan Insight, йдеться про 45 млрд сербських динарів — майже 385 млн євро.

Затримання відбулося через три дні після того, як Національний банк Сербії 31 жовтня відкликав у Alta Bank ліцензію на роботу. Регулятор пояснив рішення суттєвим погіршенням фінансового стану банку та занепокоєнням щодо його ліквідності. У Нацбанку заявили, що ризику зазнали інтереси вкладників.

Підозра прокуратури

За даними прокуратури з боротьби з організованою злочинністю, Мацура до 31 жовтня перевищував межі своїх повноважень. Разом із ним затримали директора департаменту казначейства та управління готівкою, якого названо ініціалами G.M., а також працівника казначейства I.P.

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Слідство підозрює, що двоє працівників, відповідальних за операції з активами у сховищі, передавали Мацурі картки доступу або використовували власні картки та були присутніми, щоб забезпечити несанкціонований доступ до сховища. За версією прокуратури, під час таких входів Мацура забирав гроші зі сховища, отримавши незаконну фінансову вигоду приблизно на 45 млрд динарів.

Заходи в Північній Македонії

Центральний банк Північної Македонії тимчасово взяв під управління банк Alta Bank AD Bitola, мажоритарним акціонером якого була Alta Bank AD Belgrade. Рішення ухвалили після різкого відтоку коштів: за кілька днів із банку в Бітолі зняли приблизно 2 млн євро.

Тимчасова адміністрація може тривати до трьох місяців. У цей період призначені центробанком адміністратори керуватимуть установою, а сербський мажоритарний акціонер втратить право голосу. Клієнтам дозволили знімати через платіжні картки не більш як 10 тисяч денарів, або близько 160 євро, на тиждень.

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