Власники облігацій Сенегалу на $2,2 млрд застерегли від списання боргу — The Rio Times

Група власників міжнародних облігацій Сенегалу номіналом близько $2,2 млрд письмово застерегла владу країни від можливого скорочення основної суми боргу. Як повідомляє The Rio Times, у листі йшлося, що такий крок може суттєво затягнути переговори про реструктуризацію.

Позиція власників облігацій

Група володіє облігаціями номінальною вартістю $2,2 млрд із загального обсягу міжнародних боргових паперів Сенегалу на $5,2 млрд. Це становить приблизно 42% усіх таких зобов'язань. Лист надіслали у відповідь на запит уряду до найбільших груп кредиторів щодо їхніх принципових умов переговорів.

За даними сенегальських медіа, фінансовим радником групи є Alvarez & Marsal, а юридичним — американська юридична фірма White & Case. Водночас сам лист публічно не оприлюднювали, а залучені до переговорів компанії не підтверджували описану в повідомленнях позицію.

План реструктуризації

Міністерство економіки, фінансів і планування Сенегалу 1 вересня представило план врегулювання державного боргу PTDS. Уряд має намір застосувати оновлений механізм G20 Common Framework і вести паралельні переговори з усіма зовнішніми кредиторами. Борг, номінований у франках КФА, до плану не включили, оскільки регіональний ринок є важливим джерелом фінансування держави.

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6 жовтня співробітники Міжнародного валютного фонду провели першу віртуальну зустріч представників Сенегалу із зовнішніми кредиторами. За повідомленнями місцевих медіа, Дакар розраховує досягти принципових домовленостей до грудня.

Програма МВФ

Співробітники МВФ уже досягли із Сенегалом домовленості на рівні персоналу щодо нової програми розширеного кредитування обсягом близько $2,2 млрд. Для її запуску необхідне схвалення виконавчої ради фонду. Уряд країни розраховує отримати перший платіж уже в листопаді.

За даними влади Сенегалу, бюджетний дефіцит скоротився з 13,4% ВВП у 2024 році до 6,4% у 2025-му. Водночас уряд прогнозує уповільнення економічного зростання з 6,7% у 2025 році до 2,7% у 2026 році.

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