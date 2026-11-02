ВВП Саудівської Аравії у третьому кварталі впав на 3,8% — Asharq Al-Awsat

У Саудівській Аравії валовий внутрішній продукт у третьому кварталі 2026 року скоротився на 3,8% у річному вимірі. Темпи спаду сповільнилися порівняно з другим кварталом, коли економіка зменшилася на 4,7%. За даними Asharq Al-Awsat, головним чинником стало падіння нафтової діяльності на 20,4%, тоді як ненавтовий сектор зріс на 1,9% після підвищення на 0,9% у попередньому кварталі.

Внесок секторів

За даними Генерального управління статистики, нафтова діяльність зменшила загальний показник ВВП на 4,7 відсоткового пункту, а державна діяльність — ще на 0,4 пункту. Водночас ненавтова діяльність додала 1,1 пункту, а чисті податки на продукти — близько 0,1 пункту.

У квартальному вимірі сезонно скоригований реальний ВВП зріс на 1,3%. Нафтова діяльність порівняно з другим кварталом збільшилася на 5,7%, ненавтова — на 0,6%, тоді як державна діяльність скоротилася на 1,2%.

У третьому кварталі на економічну ситуацію вплинули перебої судноплавства через Ормузьку протоку та тимчасова зупинка трубопроводу Схід—Захід у вересні.

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Прогнози МВФ і ненавтовий сектор

Міжнародний валютний фонд минулого місяця зазначив, що наявні бюджетні резерви Саудівської Аравії та альтернативні можливості для експорту нафти допомагають обмежувати економічні втрати, спричинені війною. Фонд вважав країну краще підготовленою до наслідків перебоїв, ніж інші держави Перської затоки.

МВФ прогнозує відновлення економіки Саудівської Аравії у 2027 році зі зростанням на 7,9% на тлі очікуваного пожвавлення нафтової діяльності, торгівлі та судноплавства. Водночас уряд країни оцінює скорочення економіки у 2026 році на 3,6% і очікує бюджетний дефіцит на рівні 4,9% ВВП.

Економіст Університету нафти й мінералів імені короля Фахда Абдулла Аль-Мір пов’язав стійкість ненавтового сектору з державними витратами, активністю приватного бізнесу та споживчими видатками. Він також зазначив, що індекс менеджерів із закупівель Riyad Bank у вересні досяг 55,3 пункту й шостий місяць поспіль вказував на розширення ненавтового приватного сектору. Частка ненавтової діяльності, за його словами, зросла до 57,3% економіки, а безробіття серед громадян Саудівської Аравії знизилося до 6,5%.

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