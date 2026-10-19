Women in Business Lunch у Лондоні: лідерки фінансової індустрії зустрінуться на саміті Payments Leaders' Summit 2026

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20–21 жовтня 2026 року в Лондоні відбудеться Payments Leaders' Summit 2026 — міжнародний саміт для керівників платіжного бізнесу, представників фінансового сектору та постачальників фінансових технологій. Учасники обговорять майбутнє платіжної інфраструктури, розвиток штучного інтелекту у фінансових операціях, боротьбу із шахрайством і нові можливості для міжнародних розрахунків. Однією зі спеціальних подій програми стане Women in Business Lunch, присвячений жіночому лідерству та професійному розвитку у фінансовій індустрії.

Саміт пройде у форматі професійного нетворкінгу, експертних виступів, панельних дискусій і тематичних круглих столів. Організатори роблять акцент на практичному обміні досвідом між керівниками, які визначають стратегії розвитку платіжних сервісів і фінансових компаній.

Women in Business Lunch: жіноче лідерство у фінансових технологіях

Однією з подій першого дня саміту, 20 жовтня, стане Women in Business Lunch, запланований на 13:00. Модераторкою зустрічі виступить генеральна директорка SENDS Альона Шевцова.

Дискусія буде присвячена досвіду жінок, які обіймають керівні посади у фінансових технологіях і платіжному бізнесі. У центрі уваги — професійне лідерство, стійкість у складних обставинах, упевненість у власних рішеннях і поєднання кар'єрних амбіцій з іншими життєвими обов'язками.

Формат Women in Business Lunch передбачає не лише обговорення професійних викликів, а й створення можливостей для налагодження контактів між керівницями, підприємницями та іншими представниками галузі. Такі зустрічі дають змогу обмінюватися досвідом, обговорювати управлінські підходи й розширювати професійні мережі.

Окреме місце в дискусії посідатиме питання підтримки жінок на керівних посадах і створення професійного середовища, у якому досвід, компетентність та управлінські рішення визначають можливості кар'єрного розвитку.

Хто виступить на Payments Leaders' Summit 2026

Організатори Payments Leaders' Summit UK — October 2026 опублікували список експертів, які долучаться до саміту в Лондоні. Серед них — представники платіжного регулятора Великої Британії, банків, фінтех-компаній і технологічних платформ.

До списку спікерів увійшли:

Ендрю Вігстон — керівник напряму ринкових заходів у сфері платіжних систем у Payment Systems Regulator.

Роланд Зельмер — директор із продуктів і технологій у Yapily.

Пітер Кінан — засновник і генеральний директор Apexx Global.

Рут Спратт — керівниця Affirm у Великій Британії.

Меттью Гейнс — старший менеджер із платіжних продуктів і пропозицій у Santander.

Кріс Гемслі — експерт із платежів, колишній представник Payment Systems Regulator.

Кріштіано Бетта — співзасновник і директор із продуктів Gr4vy.

Тео Спайрідес — віцепрезидент із продуктів у Primer.io.

Кетрін Вестмор — виконувачка обов'язків директорки з політики та операцій у сфері протидії шахрайству в UK Finance.

Девід Паркер — засновник і генеральний директор Polymath Consulting.

Кріс Томпсон — експерт із платежів.

Беатріче Сава — старша менеджерка з платежів в Edgar, Dunn & Company.

Річ Сілві — керівник напряму корпоративних продуктів у Lloyds Banking Group.

Адрі Лолочі — керівник напряму запобігання шахрайству в API-продуктах Vodafone.

Камерон Перрі — засновник і генеральний директор Tally Money.

Альона Шевцова — генеральна директорка фінтех-компанії SENDS.

Ксенія Бакумова — керівниця платіжного напряму в Talaboos.

Участь представників регуляторного середовища, банківського сектору та технологічних компаній відображає широкий спектр тем саміту — від розвитку платіжної інфраструктури й цифрових фінансових продуктів до управління ризиками та протидії шахрайству.

Штучний інтелект, автоматизація та майбутнє платежів

Ділова програма Payments Leaders' Summit 2026 охоплює технологічні зміни, які впливають на роботу фінансових компаній, електронної комерції та міжнародних платіжних систем.

Серед ключових напрямів обговорення:

Відкритий банкінг (Open Banking);

Міжнародні перекази;

Оркестрація платежів (Payment Orchestration);

Штучний інтелект і автоматизація;

Протидія шахрайству;

Регуляторні вимоги.

Окремий інтерес становитимуть питання автономних платежів, коли системи штучного інтелекту зможуть виконувати окремі етапи купівлі й оплати від імені користувачів. Розвиток таких технологій потребує відповідної інфраструктури, нових підходів до безпеки та зрозумілих механізмів контролю фінансових операцій.

Як проходитиме Payments Leaders' Summit у Лондоні

Програма саміту поєднуватиме кілька форматів професійної взаємодії. Панельні дискусії та ключові виступи дадуть змогу розглянути основні тенденції платіжної індустрії, тоді як тематичні круглі столи будуть зосереджені на конкретних проблемах і практичних рішеннях.

Важливою складовою стануть індивідуальні B2B-зустрічі, які допомагають учасникам знаходити потенційних партнерів, оцінювати технологічні рішення та обговорювати можливості співпраці.

Такий формат орієнтований на керівників, яким важливо не лише стежити за розвитком фінансових технологій, а й визначати, як нові інструменти можуть впливати на ефективність бізнесу, витрати, безпеку та якість обслуговування клієнтів.

Дата, місце та програма Payments Leaders' Summit

Payments Leaders' Summit UK — October 2026 відбудеться 20–21 жовтня в готелі The Landmark London у Лондоні, Велика Британія. Захід передбачає участь за запрошеннями та після попереднього підтвердження організаторів.

Детальна програма, інформація про спікерів і умови участі доступні на офіційному сайті Payments Leaders' Summit.

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